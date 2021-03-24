Сборная Украины по футболу U-21 с поражения стартовала на международном турнире Antalya Cup в Турции. Наша команда уступила сверстникам из Болгарии.

Подопечные Руслана Ротаня лучше начали этот матч. И уже в начале встречи вышли вперед. Назаренко ударом из пределов штрафной открыл счет.

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Украинцы бросились удваивать преимущество. Но Супряга и Кухаревич свои моменты упустили.

Зато ошибки вблизи своих ворот стоили нашей команде не только победы. Первый гол наша молодежка пропустила, когда голкипер Турбаесский ошибся во время передачи. Поэтому Янков без проблем его обыграл и сравнял счет.

А уже во втором тайме болгарам удалось выйти вперед. Таловеров сфолил вблизи собственной штрафной, и Крастев уверенно выполнил штрафной удар.

После этого украинцы больше владели мячом, но хотя бы сравнять счет так и не удалось.

Украина U-21 – Болгария U-21 1:2

Голы: Назаренко, 10 – Янков, 21, Крастев, 53

Далее молодежную сборную Украины ожидает еще два матча на турнире. 27 марта – против Узбекистана, а 29 марта – против Словакии.