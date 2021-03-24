Сборные Турции и Нидерландов 24 марта встретились в матче первого тура группы G отбора на чемпионат мира-2022. Победу в сумасшедшем матче неожиданно получила Турция.

Турция – Нидерланды 4:2

Голы: Йылмаз, 15, 34 (п), 81, Чалханоглу, 46 – Классен, 75, де Йонг, 76

Незабитый пенальти: Депай, 90+4 (Нидерланды).

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Турецкая сборная более целостно выглядела от старта матча. Туркам удавалось комбинировать и выходить из обороны. Зато Нидерланды создавали угрозу в основном благодаря стандартным положениям.

Уже на 15 минуте хозяева были впереди. Туркам удалось разогнать атаку, пока игроки Нидерландов требовали пенальти. В итоге 35-летний капитан хозяев Бурак Йылмаз нанес красивый удар из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от руки защитника оказался в сетке ворот.

Нидерланды ответили хорошей возможностью у Малена. Нападающий ПСВ обыгрался с Депаем и пробил из пределов штрафной точно в голкипера.

В середине тайма Мален пришел в свою штрафную, чтобы помочь защитникам Нидерландов. Помог так, что арбитр назначил пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Йылмаз.

В конце тайма Маттейс Де лиг был близок, чтобы сократить счет. После навеса в штрафную защитник пробил головой, однако защитник турок не позволил мячу пересечь линию ворот.

Сразу после перерыва Турция в третий раз ошеломила соперника. Не успел Тим Крул стать в ворота, как Хакан Чалханоглу застал голкипера врасплох. Мяч залетел в нижний угол ворот – 3:0!

Третий пропущенный гол заставил Нидерланды максимально активизироваться впереди. Моменты у ворот посыпались, как яблоки с дерева. В середине тайма нидерландцы отыграли 2 гола буквально за минуту.

Сначала Классен невероятным образом укротил мяч в штрафной, развернулся и прошил голкипера. А через минуту де Йонг откликнулся на очередной навес и мяч не без крохи везения оказался в сетке ворот – 3:2!

Казалось, что Нидерланды переломили ход игры и близки к камбэку. Но против был невероятный Йылмаз. Турки заработали острый штрафной и стандартное положение решил выполнить капитан. Йылмаз бешеным ударом буквально положил мяч в "девятку".

Команды решили не останавливаться на шести голах. В компенсированное время Нидерланды упустили два случая, после чего получили право на пенальти. Однако удар с отметки не смог реализовать Депай.

Таким образом, Турция одержала сенсационную победу. Заметим, что Нидерланды – соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Турция – Нидерланды видеообзор