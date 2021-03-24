Василий Кобин покинул пост главного тренера Миная
Дебютант УПЛ Минай 24 марта остался без главного наставника. Василий Кобин после неудовлетворительных результатов покинул тренерское кресло.
Источник:официальный сайт Миная
Кадровые изменения
Руководство Миная решило внести изменения в тренерский штаб команды. Главный тренер команды Василий Кобин подал в отставку.
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На этой неделе у Василия Кобина была встреча с президентом клуба Валерием Пересоляком. По итогам разговора было принято совместное решение прекратить сотрудничество с согласия обеих сторон.
Клуб искренне благодарен наставнику за сделанную работу и пожелал дальнейших успехов. Следующий поединок Минай проведет 4 апреля против Колоса. Такая пауза вызвана матчами национальных команд. Кто будет готовить футболистов к матчу пока неизвестно.
Василий Кобин впервые пришел к рулю наставника в 2019 году. За это он время успел вывести Минай в УПЛ и в полуфинал Кубка Украины. Руководил командой в 55 матчах. Во главе клуба одержал в элитном дивизионе три победы.
- В предыдущем матче Минай и Мариуполь разошлись "сухой" мировой (0:0).
- После 19 туров Минай идет на предпоследнем 13 месте среди 14 клубов. В активе "минайцев" 14 очков, ближайший конкурент Львовский Рух уступает лишь одним пунктом.
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