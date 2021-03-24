Дебютант УПЛ Минай 24 марта остался без главного наставника. Василий Кобин после неудовлетворительных результатов покинул тренерское кресло.

Кадровые изменения

Руководство Миная решило внести изменения в тренерский штаб команды. Главный тренер команды Василий Кобин подал в отставку.

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На этой неделе у Василия Кобина была встреча с президентом клуба Валерием Пересоляком. По итогам разговора было принято совместное решение прекратить сотрудничество с согласия обеих сторон.

Клуб искренне благодарен наставнику за сделанную работу и пожелал дальнейших успехов. Следующий поединок Минай проведет 4 апреля против Колоса. Такая пауза вызвана матчами национальных команд. Кто будет готовить футболистов к матчу пока неизвестно.

Василий Кобин впервые пришел к рулю наставника в 2019 году. За это он время успел вывести Минай в УПЛ и в полуфинал Кубка Украины. Руководил командой в 55 матчах. Во главе клуба одержал в элитном дивизионе три победы.