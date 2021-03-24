Сборная Украины в матче против Франции сумела сравнять счет во втором тайме. Помог в этом автогол.

На 57-й минуте украинцы провели замечательную атаку. Караваев перехватил мяч в Мбаппе, после чего вошел в штрафную.

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Однако он сам решил не пробивать, а сбросил по диагонали на Сидорчука. Именно полузащитник и пробил.

Льорис реагировал на этот удар. Но мяч пролетел между ног Кимпембе, и от него рикошетом полетел в противоположный угол.

Спасти сборную Франции от пропущенного гола мог Варан, но защитник слишком поздно бросился выбивать мяч. И тот закатился в угол ворот.

Так счет на табло стал равным. Гол записали на Кимпембе как автогол.

Видео гола в ворота сборной Франции