Как Украина сравняла счет в матче с Францией благодаря курьезному автоголу: видео
Сборная Украины в матче против Франции сумела сравнять счет во втором тайме. Помог в этом автогол.
Источник:24 канал
На 57-й минуте украинцы провели замечательную атаку. Караваев перехватил мяч в Мбаппе, после чего вошел в штрафную.
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Однако он сам решил не пробивать, а сбросил по диагонали на Сидорчука. Именно полузащитник и пробил.
Льорис реагировал на этот удар. Но мяч пролетел между ног Кимпембе, и от него рикошетом полетел в противоположный угол.
Спасти сборную Франции от пропущенного гола мог Варан, но защитник слишком поздно бросился выбивать мяч. И тот закатился в угол ворот.
Так счет на табло стал равным. Гол записали на Кимпембе как автогол.
Видео гола в ворота сборной Франции
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