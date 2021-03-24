Ужасный случай в Швейцарии Во вторник, 23 марта, Жюли Помагальски вместе со своими друзьями спускалась на лыжах в кантоне Ури (Швейцария). Около полудня они попали под лавину и не смогли спастись. Вот это да Молния убила спортсменку, которая готовилась к Олимпиаде-2020 Только с помощью спасателей на вертолете были найдены тела двух погибших: 40-летней чемпионки мира и гида Бруно Кутелли. Жюли Помагальски после завершения карьеры работала в сфере туризма на курорте Мерибель во французских Альпах. Там у нее был спортивный магазин и школа сноубординга. В прошлом французский сноубордистка дважды участвовала на зимних Олимпийских играх в 2002 и 2006 годах, но оба раза занимала высокое 6 место в параллельном гигантском слаломе. В далеком 1999 году Жюли стала чемпионкой мира по сноуборд-кроссу в Берхтесгадене (Германия). А уже в 2003 году получила "серебро" параллельного слалома в австрийском Крайшберге. В 2004 году стала обладательницей Кубка мира в этой же дисциплине. В целом на этапах Кубка мира получила 9 побед.