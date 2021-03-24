Ужасный случай в Швейцарии

Во вторник, 23 марта, Жюли Помагальски вместе со своими друзьями спускалась на лыжах в кантоне Ури (Швейцария). Около полудня они попали под лавину и не смогли спастись.

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Только с помощью спасателей на вертолете были найдены тела двух погибших: 40-летней чемпионки мира и гида Бруно Кутелли.

Жюли Помагальски после завершения карьеры работала в сфере туризма на курорте Мерибель во французских Альпах. Там у нее был спортивный магазин и школа сноубординга.