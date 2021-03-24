Сборной Украины выпало открывать отбор на чемпионат мира 2022 года матчем против Франции на выезде. Игра закончилась вничью 1:1.

Франция – Украина 1:1

Голы: Гризманн, 19 – Кимпембе, 57 (авт)

Сборная Украины в этом матче удивила стартовым составом. Главный тренер сборной Андрей Шевченко решил сыграть с тремя центральными защитниками – Забарним, Матвиенко и Кривцовым, а также без вингеров.

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И именно украинцы первыми создали опасный момент в матче. Варан ошибся на своей половине поля, Зинченко перехватил, прошел к воротам и нанес удар – выше.

Французы на это ответили ударом Жиру. Нападающий пробивал в касание после прострела с фланга. Нашу команду спас Матвиенко – мяч попал ему в спину и полетел выше ворот.

И все же французам вскоре удалось забить. После навеса на фланг на Павара, Миколенко выиграл у него позицию. Но на этом атака хозяев не закончилась, хотя Павар в этой атаке и находился в офсайде. После этого мяч отлетел к Кривцову, который головой выбил мяч за пределы штрафной. Там его должен был бы подобрать Зинченко, но Гризманн завоевал его у него. После чего нанес удар в дальний угол ворот. Бущан до мяча не дотянулся. Так французы вышли вперед.

После этого футболисты сборной Франции упустили еще несколько возможностей. Выше ворот пробил Мбаппе. А Жиру пробил головой выше.

Довольно неоднозначный момент произошел в матче, когда Бущан вышел на перехват. И на грани штрафной сбил Комана. Но арбитр решил, что нарушения в этом моменте не было.

До конца первого тайма шансов у украинцев сравнять счет не было. Нам с трудом удавалось переходить на чужую половину поля.

Зато несколько выровнять игру удалось во втором тайме. И это дало результат – Украина сравняла счет в матче. Хотя не обошлось без счастливого случая. Караваев опередил Мбаппе, перехватив мяч. В штрафной он сбросил по диагонали под удар Сидорчука. Полузащитник пробил, мяч пролетел между ногами защитника Кимпембе. И именно от него срикошетил и полетел в угол ворот, в то время как Льорис бросился в противоположный, реагируя по удару. И мяч закатился под самую штангу – Варан не успел его выбить.

Гол несколько "выбил из колеи" французов. Но украинцы этим не воспользовались. Хотя мы и имели несколько опасных контрвыпадов. Но довести их до удара по воротам не удалось.

Опасно пробивали и французы. Чего стоит лишь удар Комана с линии ворот – Бущан перебросил мяч над перекладиной.

Украинцы могли выйти в атаку три в два, но Караваеву не хватило скорости.

Украинцы удачно держали соперника, сохраняя положительный для себя результат.