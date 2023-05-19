Онуфрий в помощь: почему украинцы отвернулись от Ломаченко перед историческим боем с Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко в ночь с 20 на 21 мая проведет бой против американца Девина Хейни. Для украинца это будет вторая попытка стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, Ломаченко следует победить Хейни, который удерживает четыре титула – WBC, WBO, WBA, IBF.

Для мира бокса встреча Ломаченко и Хейни – это один из главных поединков в 2023 году. В Украине бой также привлекает внимание значительной аудитории, которая частично поддерживает Хейни, а не Ломаченко. Почему так произошло – рассказываем в материале 24 Канала.

Смотрите также На карандаше у спецслужб: как московские попы довели Ломаченко до статуса госизменника

Последний шанс Ломаченко

Этот бой имеет определяющее значение для карьеры Ломаченко. Дело в том, что почти 3 года назад Василий упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе.

До сих пор в истории Украины есть только один боксер, который смог сосредоточить в своих руках все четыре наиболее престижных пояса. Это Александр Усик, достигший соответствующего успеха в первом тяжелом весе в 2018 году.

Что касается Ломаченко, то украинец осенью 2020 года, несмотря на травму, вышел в ринг против Теофимо Лопеса и потерпел поражение. Травма не позволила Ломаченко проявить свой потенциал, а стратегия на бой оказалась провальной.

Следовательно, Теофимо Лопес одержал осторожную победу решением судей, с которой команда украинца не согласилась. В то же время Ломаченко, которого до поединка считали одной из крупнейших звезд не только его дивизиона, но и в целом в боксе – заметно потерял позиции в различных престижных рейтингах.

Также Ломаченко выглядит андердогом накануне боя с Хейни, чего в карьере украинца почти никогда не было. Утрата статуса доминанта легкого веса и повлияла на гонорары боксера.

Обратите внимание! По данным "Чемпиона", Ломаченко получит за бой против Хейни всего 900 тысяч долларов. Это, например, в десятки раз меньше, чем Усик получил за реванш с Энтони Джошуа. Там говорилось о гонораре около 40 миллионов долларов.



Ломаченко в конце 2021 года победил Ричарда Комми / Фото Getty Images

После поражения Василий вернулся в ринг летом 2021 года, нокаутировав Масайоши Накатани, а в декабре еще и одолел Ричарда Комми.

На 2022 год у Ломаченко планировался бой за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа-младшего, который побил Лопеса и забрал все титулы. Но из-за войны в Украине бой так и не состоялся, поскольку Ломаченко отказался покидать родную страну.

Василий вернулся в ринг только осенью 2022-го, одержав крайне неубедительную победу против Джермейна Ортиса.

В конце концов, команда Ломаченко смогла договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира. Соперником Василия стал до сих пор непобедимый Хейни, который в двух поединках побил Джорджа Камбососа. Следовательно, за 2 года легкий вес получил уже третьего абсолютного чемпиона мира.

Теперь в карьере Ломаченко наступил решающий момент. Либо Василий выигрывает все титулы и воплощает свою мечту в реальность, доказав всем свою гениальность как боксера. Либо проигрывает и подтверждает скепсис относительно его персоны со стороны критиков.

Украинцы не увидят одно из крупнейших событий года в боксе

Поединок Ломаченко против Хейни – это одно из крупнейших событий для украинского спорта в 2023 году. По своему значению этот бой ничем не уступает поединку Александра Усика против Энтони Джошуа или финалу Лиги чемпионов по футболу.

Однако украинцам будет достаточно непросто найти трансляцию поединка Ломаченко – Хейни. Дело в том, что платформа MEGOGO, ранее транслировавшая поединки Ломаченко, официально отказалась показывать бой украинца.

Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса,

– сообщили в MEGOGO.

Следовательно, украинцы теоретически могут посмотреть бой Ломаченко – Хейни через иностранные ресурсы. Однако стоимость в этом случае будет значительно выше. К примеру, PPV на ESPN будет стоить 60 долларов!

Также болельщики могут броситься искать трансляцию на пиратских сайтах, которые в большинстве своем имеют российское происхождение и соответственно спонсируют войну России против Украины.



Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Ситуация с Ломаченко сильно резонирует с тем, что делал Усик перед боем против Джошуа.

Во-первых, украинец выкупил права на трансляцию, чтобы бой против британца был бесплатным для украинских зрителей.

Во-вторых, во время боя состоялся сбор средств на автомобили для украинских военных. Во время трансляции удалось собрать более 5 миллионов гривен.

В конце концов, принципиальная позиция MEGOGO относительно отказа в трансляции боя Ломаченко частично указывает на то, как к Василию относятся в Украине.

Что не так с репутацией Ломаченко в Украине

К профессиональным качествам Ломаченко как боксера не возникает вопросов. Украинец получил два "золота" Олимпийских игр и становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Это делает Ломаченко одним из лучших боксеров не только в истории Украины, но и мира.

Однако к персоне Ломаченко возникает немало вопросов со стороны украинских болельщиков. Хотя почти всегда на поединках Василия присутствует украинский флаг, его общественно-политическая позиция, мягко говоря, непонятна.

Еще до полномасштабного вторжения боксер фигурировал в нескольких скандалах. В частности, он опубликовал видео с российскими спецназовцами, а также много сообщений на религиозную тематику с представителями УПЦ МП.

К теме Это уже диагноз: предатель Украины Ломаченко поздравил с Пасхой цитатой епископа РПЦ – фото

В 2022 – 2023 связи Ломаченко с УПЦ МП приобрели более острый подтекст. Причиной стали обыски у представителей УПЦ МП, а также переход Киево-Печерской Лавры к ПЦУ.

Страница Ломаченко в социальных сетях, в частности инстаграмме, стала площадкой для продвижения нарративов церкви, которая тесно связана с российской ФСБ. Василий даже встал на защиту Онуфрия, у которого был обнаружен российский паспорт.

Ломаченко опубликовал видео, в котором сообщается, что Владимир Зеленский якобы проявил "демонстративное унижение" в отношении членов синода УПЦ МП. Также в одной из своих публикаций Ломаченко недвусмысленно сравнивал Украину с нацистской Германией.



Василий Ломаченко и митрополит Лука / Фото из инстаграма боксера

На фоне соответствующих действий страница Ломаченко в инстаграме стала недоступной в Украине. Вряд ли Ломаченко самостоятельно ограничил доступ к своей странице именно в Украине. Это может указывать на то, что за этим, возможно, стоят украинские спецслужбы, хотя никакой официальной информации нет.

Важно! Раньше источники 24 Канала в спецслужбах, а также секретарь СНБО Алексей Данилов заявляли, что Ломаченко "в поле зрения" украинских спецслужб, как и любой человек с пророссийской позицией.

В конце концов, Ломаченко упрекают и в том, что он неэффективно использует свой ресурс в инстаграме. Несмотря на то, что Ломаченко имеет неоднозначную позицию относительно войны, на его страницу подписано более 2 миллионов пользователей. Ни один другой украинский спортсмен не имеет такой большой аудитории.

Но вместо того, чтобы публиковать правильные для Украины сообщения, Ломаченко продвигает прокремлевские нарративы. Василий довольно популярен в США и своими пророссийскими сообщениями разрушает попытки Украины разорвать пропагандистский тезис о так называемом "братстве" с Россией.

В этом контексте Ломаченко резко контрастирует на фоне других украинских спортсменов, среди которых не только Усик, но и Ольга Харлан, Владислав Гераскевич, Сергей Стаховский, Жан Беленюк, Тарас Шелестюк, Александр Гвоздик и другие.

Читайте также "Пусть едет к Кадырову": разъяренные украинцы об объятиях Ломаченко с российским бойцом

Как известно, военное положение и мобилизация предусматривают запрет на выезд из Украины военнообязанных. В начале полномасштабного вторжения Ломаченко заявил, что вступил в ряды теробороны и из-за войны отказался от боя против Камбососа.

Впоследствии боксер покинул ТрО и возобновил тренировки ради боя с Ортисом. Но находясь за границей, Ломаченко снова неэффективно использует свои возможности. Прежде всего, в редких интервью Ломаченко не употребляет слово "Россия" в контексте войны в Украине.

Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о людях, которые тебя окружают. Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить до следующего дня. Ты не можете думать о своей работе, о спорте или о чем-то еще. Ты просто думаешь о защите,

– говорил Василий.

Также в марте 2023 года Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым на UFC 285 в Лас-Вегасе. Махачев – член команды бывшего бойца из России Хабиба Нурмагомедова.



Ломаченко и Махачев сфотографировались в США / Скриншот из видео

Ислам известен своей дружбой с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который отправляет своих бойцов убивать украинцев.

Напрашивается вывод: либо Ломаченко преуменьшает свое влияние и значимость, либо не заинтересован в том, чтобы нести украинскую позицию в мир.

Ломаченко под критикой военных

Хотя Ломаченко и находился в теробороне, однако со стороны некоторых военных к боксеру крайне негативное отношение. В его адрес начало звучать еще больше критики после видео с митрополитом Лонгиным, который обвиняет Украину в том, что она якобы начала войну против Бога.

К примеру, Богдан Кротевич с позывным "Тавр" предлагал обменять Василия на других наших бойцов, которые находятся в плену.

Давид "Химик" Касаткин, который тоже был в плену, еще резче высказался относительно Ломаченко. Он даже сказал, что готов "что-то сделать" с боксером.

Я могу сказать, что он конченый черт. Если я увижу его, я плюну ему в лицо и, возможно, даже сделаю что-нибудь с ним. У меня хватит для этого навыков. Боксировать с ним точно не буду,

– заявил "Химик".

Евгений Карась, еще один военный, предположил, что Ломаченко – это жертва ФСБ, мол, над боксером работали российские спецслужбы.

"Мне не нравится то, что пишет Ломаченко. И я понимаю, что этот человек – он враждебный Украине. Но я не воспринимаю это как какой-то там "Ломаченко принял решение". Он спортсмен, это было его решение. А все остальные вещи, я в этом с высокой вероятностью усматриваю деструктивную деятельность иностранных спецслужб", – отметил Евгений Карась.

Среди спортсменов к Ломаченко тоже далеко неоднозначное отношение. С критикой в его адрес выступали Сергей Стаховский, Владислав Гераскевич, Александр Долгополов и другие.

О позиции Ломаченко приходится только догадываться

В ситуации Ломаченко хуже всего то, что медиа и болельщикам приходится догадываться о позиции боксера и "судить" боксера через его сообщения.

Ломаченко по "неизвестным причинам" почти не общается с украинскими журналистами. Предыдущий раз Василий общался с Владимиром Кобельковым более года назад.

Смотрите также В духе пропаганды: Ломаченко выложил очередной позорный ролик о Киево-Печерской лавре – видео

Однако в интервью не прозвучало ни одного критического вопроса. И снова Василию можно противопоставить других украинских боксеров. Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, которые были в "золотой" сборной Украины по боксу, активно говорят о войне, общаются с медиа и везде приносят флаг Украины.

Американские медиа, скорее всего, оторваны от украинской реальности Ломаченко, что вполне логично.

Во время медиамероприятий в США американские журналисты интересуются боксерской карьерой Ломаченко и тренерским подходом его отца Анатолия. Именно поэтому Василий, возможно, не волнуется по поводу неудобных вопросов.