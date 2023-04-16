В этом году 16 апреля православные христиане празднуют Пасху. Люди поздравляют друг друга, ходят в церковь и собираются семьями.

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Многие спортсмены поздравили своих фанатов с религиозным праздником. Не прошел мимо него и самый "религиозный" спортсмен Украины Василий Ломаченко, давно позиционирующий себя как сторонник пророссийской УПЦ МП.

Боксер опубликовал пост в инстаграмме по поводу Пасхи. В подписи под фотографией Ломаченко использовал цитату митрополита Антония Сурожского, епископа Русской православной церкви.

Христос Воскресе!!! Мы должны жить так, чтобы если даже все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам,

– написал Василий.



Пост Ломаченко в инстаграммах / instagram.com/lomachenkovasiliy

Ломаченко закрыл свой аккаунт для земляков из Украины

Под постом появилось много комментариев от благодаривших Василия сторонников террористической РПЦ. Впрочем, это неудивительно, ведь Ломаченко закрыл доступ к своему аккаунту в инстаграммах для жителей Украины.

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Напомним, что ранее Ломаченко сравнил действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы: