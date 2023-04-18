Многие украинские спортсмены с начала полномасштабной войны против России стали активно поддерживать Родину. Большинство поддерживает армию финансово, а кто-то вступает в ряды ВСУ и идет с оружием на фронт.
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Впрочем, даже в такое время находятся предатели, действующие против своего государства. Один из таких примеров – боксер Василий Ломаченко. Спортсмен смешал религиозные и политические аспекты и стал отстаивать пророссийскую УПЦ МП.
Неудивительно, что он вызывает ненависть от украинцев, особенно со стороны воинов. К примеру, о своем категорическом неприятии Ломаченко заявил офицер бригады ОЗСП "АЗОВ" и один из защитников "Азовстали" Давид "Химик" Касаткин.
Еще до полномасштабной войны я говорил, что не воспринимаю Усика и Ломаченко. Они не украинские патриоты. Насчет Усика сейчас немного изменилось мнение, но не надо из них делать героев. Это не эти люди. По Ломаченко не было очевидно, люди говорили, что воспринимают его только как крутого спортсмена. Я могу сказать, что он конченый черт. Если я увижу его, я плюну ему в лицо и может даже что-то с ним сделаю. У меня хватит для этого навыков. Боксировать с ним точно не буду,
– заявил "Химик".
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Напомним, что ранее Ломаченко сравнил действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.
Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы:
- Василий Ломаченко является наиболее популярным украинским спортсменом в инстаграмм, имея более 2 миллионов подписчиков.
- Впрочем, для украинцев Василий закрыл страницу и теперь ее могут увидеть только пользователи из-за границы.
- Поэтому очевидно, что под постами много одобрительных комментариев на русском языке, положительно воспринимающих деструктивную для Украины позицию боксера.
- Василий уже использовал свою страницу для освещения ситуации вокруг УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. Делал это боксер, конечно же, в духе русской пропаганды.
- Ранее Ломаченко опубликовал пост со обвинением в сторону Зеленского. На его странице немало похожих видео от "Союза православных журналистов".
- К слову, Василий стал самым популярным лицом в реестре госпредателей Украины, возглавляя рейтинг на пару с Анатолием Тимощуком.
- Также боксер выкладывал у себя на странице в инстаграмме фото из процесса выпекания просушки – маленького литургического хлеба. Ломаченко обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- Выставлял у себя на странице в инстаграмм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ МП. В своей проповеди Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и украинского народа.