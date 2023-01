Василий Ломаченко – один из самых успешных боксеров в истории Украины. Он – двукратный олимпийский чемпион, а также трижды становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Если к Ломаченко как спортсмену вопросов нет, то к личности немало. 24 Канал анализирует, почему случился очередной скандал и что дальше будет с боксером

К теме Главный хейтер Ломаченко неожиданно вступился за любителя московских попов: досталось Усику

Как Ломаченко продвигает нарративы Кремля

Ломаченко опубликовал в своем инстаграме два видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, который известен своеобразными псевдохристианскими, русофильскими и антивоенными взглядами.

В обращении митрополит, находившийся в приятельских отношениях с представителями режима Виктора Януковича, обвиняет Украину. Мол, та "начала войну против Бога, против церкви и против украинского народа". Именно этот тезис активно продвигает и Кремль.

В то же время, намекая на ПЦУ, Лонгин, после бегства Януковича обвинявший Украину в "развязывании войны", придумывает, что украинцы создали свою "человеческую", или даже "сатанинскую" церковь. Это еще одно доказательство того, что Ломаченко публично ретранслирует нарративы России.

Контекст проповеди Лонгина, которого обвиняют, что он воспитывает в детях-сиротах фобию к электронным документам, кроется в том, что с 1 января УПЦ МП лишили доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви.



Василий Ломаченко и митрополит Лука / Фото из инстаграма боксера

Кроме того, его проповедь прошла на фоне недавних обысков в УПЦ МП по всей Украине, во время которых находили русскую символику, антиукраинскую литературу и т.д. В результате обысков под санкциями оказался наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь, более известный как "Паша Мерседес".

В своем сообщении к видео Ломаченко призвал подписчиков "показать, насколько они верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему".

По словам Ломаченко, "настоящий православный проявит себя как раз в самую тяжелую минуту для нашей церкви".

После волны критики Ломаченко сделал еще один пост с ключевым сообщением: "Тот, у кого есть уши, чтобы слушать, пусть слушает. Все имеют уши, но не все имеют уши, чтобы слушать".

На подвал или обмен: как отреагировали на сообщение Ломаченко

Буквально через несколько минут первое сообщение Ломаченко, которое было опубликовано 31 декабря, собрало немало гневных комментариев. Пользователи инстаграм массово тегали страницу СБУ, призывая проверить Ломаченко.

Также под корреспонденцией свои комментарии оставило немало публичных лиц, среди которых:

Активист Сергей Стерненко: "Вася, тебе место в подвале СБУ и на обмен. Черт пророссийский".

Блогер Даниэль Салем: "Противно".

Футболист Алексей Дитятьев: "Ну кто бы сомневался. Толик Тимощук в боксе".

Блогер Анатолий Анатолич: "Это он на белорусском языке говорит?"

Бывший теннисист Сергей Стаховский: "Вася...подвал тебя ждет".

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич посвятил Ломаченко целое сообщение в своем твиттере.

Славный украинский спортсмен стал послушным чертиком в руках московского дьявола,

– написал он.

Также на скандал вокруг Ломаченко отреагировал побывавший в российском плену знаменитый защитник "Азовстали" Богдан Кротевич. Он высказал мнение, что в будущем Ломаченко можно обменять на украинских пленных, как раньше – Виктора Медведчука.

Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it,

– написал в твиттере защитник "Азовстали".

Бывшая первая ракетка Украины Стаховский, кроме комментария под сообщением Ломаченко, опубликовал и пост в твиттере.

"Какое счастье, что у меня есть оружие, и не надо боксировать с этим д*билом. Вася, боже тебя береги, чтобы я тебя не встретил", – прокомментировал Стаховский скандальное видео.



Ломаченко выпекал просфоры в Лавре на фоне обысков в УПЦ МП / Фото из инстаграма боксера

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась в интервью "ВІДДУШІВДУШУ" согласился с утверждением, что Ломаченко – жертва РПЦ. В то же время, он заявил, что с боксера нельзя снимать всю ответственность.

Карась считает, что над Ломаченко работали, в результате чего он грамотно завербован. По его словам, личность Ломаченко враждебна для Украины, но в этом он видит деструктивную деятельность иностранных спецслужб.

Как Ломаченко оказался в списке госпредателей

Василий Ломаченко 3 января был включен в Реестр госпредателей, что ведется Движением ЧЕСТНО. Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация проповеди митрополита Лонгина.

Обратите внимание! Ломаченко стал вторым украинским спортсменом после Анатолия Тимощука, оказавшимся в списке госпредателей. Бывший футболист сборной Украины попал в список из-за того, что работает в России и неоднозначно высказывался о российском вторжении.

Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто государство-террорист. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды,

– прокомментировала лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская включение Ломаченко в список госпредателей.

Как в спецслужбах реагируют на сообщения боксера

Украинцы в комментариях массово требуют, чтобы СБУ обратила внимание на пророссийские нарративы, распространяемые боксером. Но пока официального заявления или ответа от украинских силовых структур не последовало.

Тем временем источники редакции 24 Канала в украинских спецслужбах говорят, что следят за Ломаченко.

"Ломаченко, как и любой человек с намеками на пророссийские взгляды – в поле зрения украинских спецслужб".

Реакция окружения Ломаченко

Редакция 24 Канала обратилась лично к Василию Ломаченко с просьбой прокомментировать скандал. Пока боксер не комментировал публикацию видео. Кроме того, 24 Канал попытался получить комментарии от публичного окружения Ломаченко, однако никто так и не прокомментировал скандальную историю.

Однако комментарий 24 Каналу дал генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, который является промоутером Александра Усика.



Промоутер Александр Красюк / Фото 24 Канала

"Я не могу никак это прокомментировать больше, чем это комментируется в открытой среде. То есть речь идет о том, что я не общаюсь с Ломаченко персонально, я не знаю его настоящую точку зрения. Но, если мы посмотрим его последние публикации в инстаграме, то видим одно и то же движение.

Конечно, это все закрыто за такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру.

И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не более чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так.

Что касается таких дел, где нет авторитетов, которые могли бы точно отчитаться, что происходит, потому что есть тайна исповеди между прихожанами и священником, какую идеологию исповедует священник, – сложно сказать. Конечно, демагогия о мире, что люди не должны убивать друг друга – это все больше слова. Потому что за словами стоят поступки. А если поступки противоречат словам, то грош цена этим словам.

Важно всегда разделять, что церковь, религия и вера – это три вещи, которые очень часто не касаются друг друга. Мы понимаем, что такое вера. Церковь – это организация, а религия – это целая организованная система знаний и влияний для того, чтобы получать какую-то определенную аудиторию в рамках общих интересов или идеологии.

Поэтому не нужно путать веру со всем остальным. Если человек запутывается, то становится жертвой манипуляций и таким образом не может отличить правду от лжи".

Как Ломаченко использует страницу с самой большой аудиторией среди спортсменов Украины

У Василия Ломаченко больше всего подписчиков среди украинских спортсменов в инстаграме. К настоящему моменту на инстаграм-страницу боксера подписано 2,1 миллиона пользователей. Это даже больше, чем у Андрея Шевченко, Владимира Кличко, Элины Светолиной и Александра Зинченко.

С начала полномасштабной войны Ломаченко сделал 13 сообщений в инстаграме, не относящихся к боксу, спорту или рекламе. В большинстве своем Василий публиковал сообщения на религиозную тематику, где распространял российские нарративы.

В первом сообщении от 24 февраля 2022 года Василий призвал к миру, опубликовав "голубей мира" в флагах Украины и России. Сообщение он сопровождал молитвой.



Первое сообщение Ломаченко в инстаграме после вторжения России / фото из инстаграма боксера

Кроме того, боксер распространял интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, оказавшимся под украинскими санкциями.

По мнению Луки, причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.



Лука и Ломаченко / Фото t.me/TeamLomachenko

Кроме того, Лука признается, что для него российский патриарх Кирилл является большим авторитетом и не собирается от него отказываться и признавать украинскую автокефалию. Кирилл, как известно, благословлял россиян на войну против Украины.

В сети были обвинения в адрес митрополита Луки, что якобы по его вине в марте 2022 года известного запорожского волонтера Викторию Рощину захватили в плен оккупанты.

По информации волонтера и общественного деятеля Романа Синицына, Лука сообщил оккупантам, что волонтер будет ехать в гуманитарной колонне из Запорожья в Бердянск.

Среди других сообщений боксера следует обратить внимание, что Ломаченко публиковал видео с последствиями обстрела Сергеевки в Одесской области, а также по-русски поздравлял с днем ВСУ. Но под видео об обстреле Сергеевки Ломаченко не написал ни слова о том, что это сделала Россия.

Ломаченко опубликовал последствия обстрела Сергеевки: видео

В отличие от большинства украинских спортсменов, Ломаченко не использует ресурс своего инстаграма, чтобы доносить, в частности, до иностранной аудитории ужасы войны в Украине. Напротив, боксер стал площадкой для российских нарративов.

Ломаченко публикует скандальные сообщения, когда его кум Александр Усик, к которому недавно в украинском пространстве тоже было неоднозначное отношение, помогает Украине. Усик публично критикует Россию, вносит большие благотворительные взносы и даже троллит оккупантов. Простыми словами Александр доносит нужные для Украины сообщения и является полной противоположностью Ломаченко.

Другими примерами активной защиты Украины среди боксеров являются Денис Беринчик и его тренер Егор Голуб, а также Тарас Шелестюк и другие. Недавно Шелестюк даже критиковал Ломаченко за то, что он не использует свою страницу рационально.

Известно, что Ломаченко пользуется большой популярностью в США. Из-за того, что в начале полномасштабного вторжения Василий вступил в тероборону, он получил то ли одобрение, то ли порцию уважения от американских фанов и боксеров.

Однако сам Ломаченко публично намекнул, что предпочитает молчать о войне, чем говорить. Василий практически не дает интервью или комментарии украинским медиа, ведя уединенный образ жизни.

Последнее интервью украинскому журналисту Владимиру Кобелькову боксер дал год назад. Впрочем, в разговоре не было ни одного критичного вопроса. В частности, Василий до сих пор не ответил, почему в своем инстаграме опубликовал видео с русским спецназом. Это сообщение до сих пор остается на странице боксера.



Сообщение с русским спецназом до сих пор на странице Ломаченко / Скриншот

Боксер в основном общается с медиа перед своими поединками, которые проходят в США, где украинцев мало или вообще нет. Очевидно, американцы не знают о скандалах с украинцем, потому и не задают неудобных вопросов.

Осенью 2022 года боксер уехал в США на очередной поединок против Джемейна Ортиса, в котором одержал победу. Перед сражением он давал немало комментариев о войне, но избегал высказываний, что Россия воюет против Украины. Также Василий намекал на то, что в России есть так называемые "хорошие русские".

Свое молчание о войне он объяснял тем, что не видит смысла обращаться к Путину, ведь это не изменит ситуацию.

"Я, честно говоря, не вижу смысла обращаться к Путину. Очень много звезд обращалось к Путину и к россиянам, которые пришли в нашу страну с войной. Но, как мы видим, ничего не изменилось. Не хочу быть говорящей головой и сотрясать воздух, говорить, что Путин такой, Путин сякой, россияне такие, идите... Это ничего не изменит... Я знаю, что многие люди в России выступают против происходящего. Против того, что мы воюем друг против друга. И, как мы видим, никто не может повлиять на главнокомандующего с той стороны.

И опять же Ломаченко – полная противоположность по сравнению с Усиком и Беринчиком. Александр до и после боя с Энтони Джошуа был пропитан украинской темой. А Беринчик вышел на бой против Ивана Менди в форме ВСУ.

Как Ломаченко уже сейчас вредит Украине: 5 очевидных выводов