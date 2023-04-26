Известный украинский онлайн-сервис MEGOGO постоянно транслировал поединок лучших боксеров Украины Александра Усика и Василия Ломаченко. Однако в этот раз будет иначе, и большинство понимает почему.

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На странице MEGOGO в инстаграмме один из подписчиков спросил, будет ли онлайн-сервис транслировать поединок за участие Ломаченко, который продолжает заквариваться по теме московских попов и УПЦ МП.

На что получил ответ: "Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни".



Будет ли MEGOGO транслировать бой Ломаченко / Скриншот из инстаграмма сервиса

В этот раз поклонники бокса не смогут пересмотреть поединок украинского боксера с пророссийскими религиозными взглядами на жизнь. Но все хорошо понимают, за кого будут болельщики украинцы. Естественно, речь идет не против Василия, которому хотят побывать в нокауте от Дэвина Хейни.

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