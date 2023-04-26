Известный украинский онлайн-сервис MEGOGO постоянно транслировал поединок лучших боксеров Украины Александра Усика и Василия Ломаченко. Однако в этот раз будет иначе, и большинство понимает почему.
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На странице MEGOGO в инстаграмме один из подписчиков спросил, будет ли онлайн-сервис транслировать поединок за участие Ломаченко, который продолжает заквариваться по теме московских попов и УПЦ МП.
На что получил ответ: "Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни".
Будет ли MEGOGO транслировать бой Ломаченко / Скриншот из инстаграмма сервиса
В этот раз поклонники бокса не смогут пересмотреть поединок украинского боксера с пророссийскими религиозными взглядами на жизнь. Но все хорошо понимают, за кого будут болельщики украинцы. Естественно, речь идет не против Василия, которому хотят побывать в нокауте от Дэвина Хейни.
Главное о бое Ломаченко – Хейни
- Top Rank обнародовала постер да официальное промо боя Ломаченко – Хейни, где изобразила боксеров в виде шахматных фигур.
- Боксеры уже провели дуэль взглядов и первую пресс-конференцию, которая обошлась без скандального поведения. Василий же пришел на нее в футболке с изображением разгневанного Иисуса. Что вызвало негодование со стороны украинцев.
- Хейни не пожал руку украинцу, когда пришел не общение с журналистами
- Сам Ломаченко заверил, что это будет его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Ранее он это пытался сделать в бою против Теофимо Лопеса, но провалился.
- Хэйни же радуется этому поединку, которого ждал еще с 2019 года.