Ломаченко попал в список госпредателей, который создал Рух ЧЕСНО. Причиной такого шага стала публикация нескольких видео, в одном из которых митрополит Лонгин обвиняет Украину в том, что она начала войну против Бога, против церкви и украинского народа. Именно за публикацию этих видео на Ломаченко последовал шквал критики, при этом как со стороны спортсменов, так и других известных украинцев.

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В целом благосклонность Ломаченко к филиалу РПЦ в Украине известна издавна. Но активист Евгений Карась не видит в этом только проблему Ломаченко. По его мнению, над Ломаченко "работали" российские спецслужбы.

"Он как человек, талантливый в спорте, одновекторно заточен. Человек сосредоточен на своей сфере, а остальное – далекое, и нет времени над этим рефлексировать. И если работают харизматично, тем более что тема религии, то ему это "занесли". Поэтому он сейчас это воспринимает, я думаю, на дорефлексивном уровне. Для него это эмоциональное чувство, и здесь рационально не сработаешь. Это грамотная вербовка. Это делаются эмоциональные маркеры, сигналы. Ему реально могли делать "божественное провидение", – убежден Евгений Карась.

Активист не исключает того факта, что священники, которые являются "духовниками" у Ломаченко, тоже могут быть связаны с российскими спецслужбами. И которые за свою работу могли получить и внеочередные воинские звания.

"Мне не нравится то, что пишет Ломаченко. И я понимаю, что это лицо – оно враждебно Украине. Но я не воспринимаю это как какой-то там "Ломаченко принял решение". Он спортсмен, это было его решение. А все остальные вещи, я в этом с высокой вероятностью вижу деструктивную деятельность иностранных спецслужб", – отметил Евгений Карась.

По его словам, Ломаченко не единственная "пропащая душа" в украинском спорте, над которыми работали вражеские спецслужбы. Таким мог быть и другой боксер Александр Усик. Он тоже в свое время активно был связан с УПЦ МП, но после начала полномасштабного вторжения России таких проявлений за ним замечено не было.

"Это один из элементов государственной безопасности. Такие известные люди, спортсмены – маркеры среды молодежи. С ними надо работать. Это была недоработка СБУ, Службы внешней разведки. Недоработка нашей спортивной среды. Но это еще не самое плохое, что могло быть", – убежден Евгений Карась.