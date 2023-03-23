Ломаченко на своей странице в инстаграме опубликовал очередное видео от "Союза православных журналистов". Это сообщество, активно отстаивающее интересы УПЦ МП.

Достойно внимания Кремль умело манипулирует темой церкви – СНБО об обращении УПЦ МП

На этот раз они опубликовали видео о том, что Зеленский отказался принимать иерархов УПЦ МП. Они прибыли в Офис Президента 20 марта и требовали личной встречи с Зеленским. Среди присутствовавших были как митрополит Онуфрий, так и довольно скандальные наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь) и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко). Последний, к слову, под санкциями СНБО.

В видео сразу в начале заявили о "позоре в отношении власти к церкви". И всю ситуацию, когда Зеленский так и не принял представителей УПЦ МП – "демонстративным унижением". Хотя в Офисе Президента тогда заявили, что Зеленский не встретится со священниками, ведь у него не была запланирована подобная встреча. А все просьбы передать "послание" к Зеленскому батюшки проигнорировали, требуя личной встречи.

Жалуются в видео и на то, что представителей УПЦ МП не впустили внутрь Офиса Президента и не предложили присесть. Хотя не указывают на то, что это здание – режимный объект, и во время войны пускать туда кого-либо, у кого не назначена встреча – нельзя.

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В то же время в видео убеждают, что Зеленский так бы не поступил, если бы пришли в Офис Президента главный раввин Украины, глава мусульман или даже "униаты". А вот относительно предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Эпифания, то в этом видео его пренебрежительно называют просто Сергей Думенко.

Еще интересным моментом стало то, как в видео объяснили, почему представители УПЦ МП ушли. Все потому, что их "прогнали странной воздушной тревогой", намекая на то, что ее включили в Офисе Президента специально.

Ломаченко – рупор УПЦ МП на Западе

Очередной "выпад" от УПЦ МП можно было бы проигнорировать, если бы не важный момент – Василий Ломаченко. Ведь он – самый популярный украинский спортсмен в инстаграме. На него подписано более 2 миллионов человек. Многие – именно иностранцы. Следовательно, некоторые из них о "ситуации в Украине" могут узнавать именно из таких видео, которые и публикует Ломаченко. А там у него как не искаженная информация, так сплошная манипуляция со стороны УПЦ МП, только подыгрывающая Кремлю в войне против Украины.

Важно! Это не первое видео, которое публикует Ломаченко о "притеснения УПЦ МП" и с обвинением в сторону Зеленского. На его странице немало похожих видео от "Союза православных журналистов".



Публикация на странице Ломаченко о Зеленском, который не встретился с представителями УПЦ МП/скрин

Важным моментом является то, что страница Василия Ломаченко в инстаграм заблокирована в Украине. Но доступна именно за границей. Например, видео о том, как Зеленский не встретился с руководителями УПЦ МП, опубликовано с английскими субтитрами.

Через пять часов с момента публикации видео на странице Ломаченко, оно собрало более 5 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Например, на ютуб это видео за 17 часов имело лишь 3,2 тысячи лайков.