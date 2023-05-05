Ломаченко получил второй шанс стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Предыдущий был, когда он проводил бой против Теофимо Лопеса. Но этот поединок закончился поражением для Ломаченко, а затем и потерей тех чемпионских поясов, которые у него были.

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Теперь же Ломаченко проведет бой против Дэвина Хейни, который и является абсолютным чемпионом мира. Чемпионские пояса он отобрал у Джорджа Камбососа (и даже после этого провел защиту в бою против него). Камбосос же победил именно Лопеса.

Однако бой Ломаченко – Хейни пока официально в Украине транслировать не планируют. До этого боксерские поединки такого уровня в Украине транслировались на платформе Megogo. Те же бои Ломаченко против Лопеса, Накатани, Комми и Ортиса транслировались именно там. Однако бой против Хэйни в компании решили не транслировать.

"Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса", – говорится в заявлении Megogo.

За две недели до боя кто-то в Украине решит выкупить права на трансляцию – пока неизвестно. Не так много каналов или платформ готовы вложить деньги в это, а времени на продвижение такой трансляции не так уж много.

Кто покажет бой Ломаченко – Хейни

Но без трансляции боя Ломаченко против Хэйни не обойдется. Сам бой состоится в США (на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе). А официальным транслятором боя является ESPN+. Однако сам бой для зрителей в США будет доступен только по системе PPV (pay-per-view, платы и смотри). И цена за такой доступ к трансляции – 59,99 доллара. Например, самый дешевый билет на бой стоит 59 долларов. А организаторы уже продали 13 тысяч билетов на поединок (в общей сложности арена вмещает 17 тысяч зрителей).

В Великобритании трансляция боя Ломаченко – Хейни состоится на Sky Sports. В отличие от США, здесь с подписчиков решили не брать дополнительную плату за просмотр этого боя.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Сам бой будет последним на вечере бокса в Лас-Вегасе. Поэтому выход боксеров на ринг следует ожидать около 05:00 – 06:00 по Киеву уже 21 мая.