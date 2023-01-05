Соответствующие призывы к правоохранителям начали появляться в комментариях под постами Ломаченко в инстаграме, пишет 24 Канал. Пока официального заявления или ответа украинских силовых структур не было.

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Ломаченко оказался на карандаше спецслужб из-за пророссийских намеков

В то же время, источники редакции 24 Канала в украинских спецслужбах говорят, что следят за 34-летним Ломаченко.

Ломаченко, как и любой человек с намеками на пророссийские взгляды, – в поле зрения украинских спецслужб,

– сообщили в спецслужбах.

Обратите внимание. Подробный материал о том, как московские попы завербовали Ломаченко и детали скандала вокруг украинского боксера, читайте на сайте 24 Канала в 19:00.

Что известно о скандале с Ломаченко