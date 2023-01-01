Ломаченко в своих соцсетях опубликовал обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина. В обращении митрополит обвиняет Украину, мол, та начала войну против Бога, против церкви и украинского народа.

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Ломаченко говорит, что украинцы могут показать, насколько верны Богу

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья сестры. Это борьба с Самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорит Банченский Лонгин.

Ломаченко в подписи под видео добавил, что у украинцев появилась возможность показать, насколько все верны Богу.

Как говорится, друзья познаются в беде, да и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую тяжелую минуту для нашей церкви. Нам сегодня дана прекрасная возможность доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем!

– отметил боксер.

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УПЦ МП с 1 января лишат доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви. Об этом информировал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, более известный как Паша "Мерседес".

Министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что аренду помещений Киево-Печерской лавры для УПЦ МП не продлят. Поэтому они не смогут проводить там богослужение.

Паша "Мерседес" записал к президенту 15-минутное видео, в котором жаловался на жизнь, жаловался, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января и просил Владимира Зеленского "защитить" УПЦ МП. Также он по-русски обвинил власть в борьбе против церкви.

1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. По словам Ткаченко, вся территория Лавры – государственная собственность.

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний уточнил, что переход Лавры в ПЦУ не может быть мгновенным.

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