На тлі цього виник невеликий розголос у цивілізованому світі, який згодом може перерости у дії проти російських та білоруських спортсменів. Окрім цього на божевільне, але очікуване рішення МОК відреагував чеський журнал Reflex.

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Світ проти росіян і білорусів на Олімпіаді-2024

Європейська преса на тлі допуск ворожих спортсменів до Олімпіади-2024 створила варіанти форми, за допомогою штучного інтелекту, для цих атлетів, у якій вони можуть виступити на Олімпійських іграх у Парижі. Вона оформлена у білому кольорі, але уся форма залита кров'ю.

Чехи порівняли цю форму із кровопролиттям в Україні. Адже окупанти безжально вбивають мирних українців, які спокійно собі жили до 24 лютого 2022 року. Дуже влучний акцент зробили при цьому створенні наші чеські друзі за допомогою сучасних технологій.

Спорт не поза політикою. У випадку із Росією це твердження вдвічі вірне. Пропагувати та виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають найкращі спортсмени,

– йдеться на сайті.

Варіанти форма для росіян і білорусів на Ігри-2024 / Фото Reflex