Мало людей ставити ставки на Ломаченка, майже усі були впевнені у перемозі Хейні. Так і сталось, не було не так все легко, як гадалось перед боєм. Боксери провели усі 12 раундів, а переможця поєдинку визначили судді. Рефері одноголосно віддали звитягу американцю – 116:112 та двічі по 115:113, повідомляє 24 Канал.

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З таким темпом ще й поїде виступати у Росію

Ломаченко та глядачі на арені "MGM Grand" не могли повірити у такий результат. На пресконференції Василь зазначив, що контролював бій та був впевнений у своїй перемозі. Але судді думали інакше.

Менеджер українця Егіс Клімас заявив, що вони будуть оскаржувати рішення та вже навіть подали листи в усі боксерські організації (WBA, WBC, IBF, WBA).

У підтрибунному приміщенні після бою в об'єктиви камер потрапили сльози Ломаченка. Однак тепер з'явилось ще одне відео після поєдинку, яке обурило ще більше.

Василь тепло привітався та обійнявся із російським боксером Сєргєєм Ковальовим, який приїхав подивитись бій у Лас-Вегас. Боксер із українським паспортом був радий бачити представника країни-окупанта. Схоже, що московські попи вже остаточно промили мозок Василю.



Обійми Ломаченка та Ковальова / Скриншот із відео

Обійми Ломаченка з росіянином Ковальовим: дивіться відео

Цікаво, що "любітєль УПЦ МП" вирішив не зашкварюватись знову та вийшов на оголошення бою з прапором України. Василь не повторив помилку, яку зробив після бою з Річардом Коммі.

Відзначимо, що у перемозі Хейні засумнівався навіть глава Top Rank Боб Арум. Очільник промоутерської компанії здивований таким рішенням суддів. На що вже отримав відповідь від Девіна, який висловився у дуже грубій формі.

Згодом Арум повідомив про майбутнє Ломаченка у боксі. Глава Top Rank повідомив, чи продовжить Василь боксувати на професійному рівні чи поставить крапку у своїй кар'єрі.