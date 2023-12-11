Щоб продемонструвати, як Томас Бах та його підлеглі "дуже стурбовані" війною, яку розв'язала країна-терористка на території України, було прийнято рішення, що росіяни та білоруси змагатимуться у нейтральному статусі. Це викликало шквал критики на адресу МОК, адже агресорам не місце на спортивних міжнародних майданчиках.

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Росія не має права мати своїх представників на Олімпіаді-2024

Осторонь не залишилися й титуловані українські спортсмени. Футболіст Динамо Андрій Ярмоленко, тенісистка Марта Костюк, борець Жан Беленюк, плавець Михайло Романчук, а також легкоатлетки Анна Рижикова та Ярослава Магучіх записали відеозвернення до організації, у якому засудили таке ганебне рішення.

Російські спортсмени підтримують війну – російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія зневажає міжнародне право – російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія вбиває дітей – російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія знищує міста – російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Російським спортсменам не місце на Олімпіаді,

– заявили українські зірки спорту.

Дивіться відео зі зверненням українських спортсменів до МОК

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Нагадаємо, що раніше допуск росіян до Олімпіади-2024 засудив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний, а також прокоментував можливість бойкоту з боку української сторони.

Довідка. Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі та триватиме з 26 липня по 11 серпня.