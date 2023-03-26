Боксер з українским паспортом Василь Ломаченко продовжує свою пропагандистську діяльність в релігійній сфері. Останнім часом спортсмен став рупором проросійської УПЦ МП.

До теми "Боже, яке воно кончене": як українці реагують на відео "воїна" УПЦ МП Ломаченка

На своїй сторінці в інстаграм Василь постійно публікує відео, в яких намагається відбілити репутацію прихильників російського тероризму та звинуватити ПЦУ у розколі цервки. Черговим постом Ломаченко знову "пробив дно".

У відео йде порівняння із станом Києво-печерської лаври під час Другої світової війни "за часів войовничого атеїзму" та станом під керівництвом УПЦ МП, У ньому використані фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів.



Скандальний пост Ломаченка / скрін з інстаграм

Таким чином, Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

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Як Ломаченко пропагує проросійські наративи: