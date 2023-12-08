Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпійських ігор 2024, що пройдуть влітку наступного року. Атлети, які мають громадянство країн-агресорів, зможуть виступити в нейтральному статусі.

Читайте також: Засудили дії Росії та згадали вчинок Харлан: що вирішили на саміті МОК

Шокуюче для цивілізованого світу рішення МОК

Важливо. Допуск можливий тільки при дотриманні умов нейтралітету і за умови, що спортсмени кваліфікуються на Олімпіаду. Умови нейтралітету включають в себе відсутність причетності до силових структур і публічної підтримки війни в Україні.

"Нейтральні атлети", як і інші спортсмени, що будуть змагатися на Олімпіаді, мають підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії. Національна символіка Росії та Білорусі буде заборонена – це стосується гімну, прапору та інших атрибутів.

Станом на 8 грудня 2023 року, вже 11 "нейтральних спортсменів" (8 із російським паспортом і 3 з білоруським) виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024.

Олімпійські ігри 2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року у столиці Франції – Парижі. Понад 60 українських спортсменів уже пройшли відбір на головні змагання чотириріччя.