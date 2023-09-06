Лише через два місяці після виходу розслідування, Сергій Бубка вирішив особисто відреагувати на цей скандал. Він опублікував відео на ютубі (канал називається "Сергій Бубка". Попри те, що він був створений ще 29 липня 2013 року, там лиш п'ять підписників та одне відео, яке й опублікували 6 вересня 2023 року).

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У доволі короткому відео Бубка чимало часу присвятив вихвалянню себе. І лише частину цієї промови присвятив саме темі розслідування. Саме розслідування він назвав "кампанією зі знищення моєї репутації".

"Я, як і кожен українець, з самого початку війни зробив свій вибір – бути з Україною і робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних. І навіть не зміг бути на похороні моєї мами в цьому році. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території", – заявив Сергій Бубка.

Відео реакції Сергія Бубки на розслідування

Деталі про скандальне розслідування про співпрацю Бубки з окупантами

8 липня 2023 року було опубліковано розслідування, в якому журналісти встановили, що компанія Сергія Бубки та його брата Василя "Монблан" продовжує працювати на окупованій території України. Але не лише працювати, але й співпрацювати з окупаційною владою – продає їм талони на паливо, які можна використати на заправках "Монблану".

При цьому вже у 2023 році компанію "Монблан" зареєстрували у російському реєстрі юридичних осіб із тими ж власниками – братами Бубками.

Це розслідування викликало чималий скандал у спортивній спільноті. Адже Сергій Бубка є членом Національного олімпійського комітету. А ще на початку російського військового вторгення він сам очолював НОК.

Намагання виключити Сергія Бубку з НОК успіху не мали – під час засідання комісії атлетів розгорілася палка дискусія. Дехто активно став на захист Бубки, звинувативши журналістів у замовному матеріалі. Вже згодом в НОК офіційно пояснили причину, чому вони не можуть виключити Бубку з-поміж своїх членів.

Водночас співпрацею компанії "Монблан" з російськими окупантами зацікавили в СБУ. І там почали досудове розслідування.

Попри це все, компанія "Монблан" навіть після резонансного розслідування і далі продовжила співпрацю з російськими окупантами. Журналісти провели ще одне розслідування, в якому встановили, що в російських реєстрах також значиться і російський податковий номер Сергія Бубки. Не виключено, що він був виданий в окупованому Криму – в Євпаторії.

З моменту виходу першого розслідування Бубка жодним чином до 6 вересня не реагував на всю цю ситуацію. Лише міністр спорту та очільник НОК України Вадим Гутцайт заявив, що він спілкувався з Бубкою і той пообіцяв подати позов до суду, де "буде захищати свою честь". Але за півтора місяця жодного позову від Бубки до Bihus.info не надійшло.