Однак українським спортсменам можна змагатись лише у тому випадку, якщо росіяни та білоруси будуть виступати під нейтральним прапором. Перша українсько-російська дуель після скасування Україною бойкоту була зафіксована на чемпіонаті світу з фехтування. Наша лідерка у шаблі Ольга Харлан протистояла росіянці Анні Смирновій, пише 24 Канал.

Варте уваги Бойкот скасовано: українцям офіційно дозволили виступати на турнірах з росіянами, але є умова

Жодних рукостискань із ворогом

Українці вдалось зганьбити російську шаблістку вже у першому раунді. Рахунок зустрічі розгромний 15:7 на користь Харлан.

Після поєдинку росіянка пішла у бік Ольги, аби потиснути їй руку. Однак це не було у планах Харлан. Українська шаблістка не дозволила Смирновій наблизитись до неї, висунувши уперед шаблю. Українка не потиснула руку представниці країни-агресора, яка мало не щодня обстріляє рідне місто Ольги – Миколаїв, де продовжує жити частина її родини.



Харлан не потиснула руку росіянці на ЧС / Скриншот із трансляції

У цей момент Ольга щось різко, але коротко сказала у бік росіянки. Можна лише здогадуватись, що такого Смирнова почула у свій бік. Можливо, Харлан їй пояснила такий вчинок та зачепила тему війни.

Була інформація, що через відсутність рукостискань Харлан можуть дискваліфікувати. У пункті 122 правил FIE від січня 2021 року йдеться, що поєдинок не закінчується, поки обидві фехтувальниці після переможного уколу не привітають одне одного, рефері і глядачів.

Росіянка подала протест на таку поведінку Харлан через відсутність "прояву поваги". Російська фехтувальниця взяла собі стілець та прямо на доріжці чекала рішення організаторів змагань. Дуже зухвала поведінка Смирнової, яка вже нікого не дивує. Вона ж представниця клоунської Росії. Після довгого очікування росіянка покинула доріжку, адже змагання потрібно було продовжувати.



Смирнова чекала рішення прямо на доріжці / Скриншот із трансляції

Однак згодом це було спростовано. Адже у регламенті ЧС немає пункту про рукостискання. Але у фехтуванні не обов'язково тиснути руку, можна просто висунути шаблю. Ольга ж не стала доторкатись до шаблі суперниці, але висунула її перед поваленою нею опоненткою.

Судді після консультації, яка тривали 50 хвилин, не змінили своє рішення і зафіксували перемогу Харлан.

Пряма трансляція ЧС з фехтування (зустріч Харлан друга по ходу онлайну)