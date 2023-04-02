Боксер з українским паспортом Василь Ломаченко хоч і повертається на ринг у травні, але не залишає свою пропагандистську діяльність в релігійній сфері. Останнім часом спортсмен став рупором проросійської УПЦ МП.
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На своїй сторінці в інстаграм Василь постійно публікує відео, в яких намагається відбілити репутацію прихильників російського тероризму та звинуватити ПЦУ у розколі цервки. Черговий пост Ломаченка був пов'язаний із виселенням УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.
Пробите чергове дно
Спортмун у проросійському ключі показав ролик із в.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрита Авраамія, в якому він пояснює виселення УПЦ МП. Водночас на ролик накладені кадри від протестувальників з метою очернити репутацію противників московських посіпак.
Те саме вІдео зі сторінки Ломаченка:
Особливу увага Ломаченко приділив жіночці-прихильниці УПЦ МП, яка чомусь опинилась серед протестувальників і почала молитися на вулиці. Як і багато московських пропагандистів, Василь показав її у ролі жертви.
Саме тому це божевілля і відбувається у нас. Не хочу нікого вчити та дорікати, але ця дівчина, котра стоїть на колінах – це чиясь донька, мати, сестра тощо… Спробуйте подивитись на цю ситуацію наче це ваша близька людина стоїть замість цієї дівчини. Тут не треба бути віруючим чи ні просто є прості людські розуміння! Дуже прикро за цим спостерігати. Ще не пізно, давайте будемо трохи добріше один до одного, може у нас це вийде! Мир Всім! З Богом,
– написав Василь.
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Ломаченко закрив свій акаунт для земляків з України
Під постом з'явилось багато коментаріїв від прихильників російського геноциду в Україні. Більшість з них намагались подати розв'язану ними війну як боротьбу саме за Києво-печерську лавру.
Втім це недивно, адже Ломаченко закрив доступ до свого акаунту в інстаграм для жителів України. Та і сам боксер не ставить на місце адептів "руського міра" та не називає Росію країнею-терористкою.
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Натомість раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.
Як Ломаченко пропагує проросійські наративи:
- Василь Ломаченко є найбільш популярним українським спортсменом в інстаграм, маючи понад 2 мільйони підписників.
- Втім для українців Василь закрив сторінку і тепер її можуть побачити тільки користувачі з-за кордону.
- Тому очевидно, що під постами багато схвальних коментарів російською мовою, які позитивно сприймають деструктивну для України позицію боксера.
- Раніше Ломаченко опублікував пост зі звинуваченням в бік Зеленського. На його сторінці чимало схожих відео від "Союза православных журналистов".
- До слова, Василь став найпопулярнішою особою у реєстрі держзрадників України, очолюючи рейтинг на пару із Анатоліє Тимощуком.
- Також боксер викладав у себе на сторінці в інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Виставляв у себе на сторінці в інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ МП. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.