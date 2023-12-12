Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам з російськими та білоруськими паспортами змагатися на Олімпіаді-2024. Наразі відомо про 11 атлетів з країн-агресорів, які вже кваліфікувалися на змагання.

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Олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором та вбивствами

Проте навіть білий нейтральний прапор не сховає кров українців, життя яких забрала Росія та її сателіт Білорусь. Саме тому президенти Литви, Естонії та Латвії закликали МОК скасувати допуск атлетів країн-терористок.

Це дуже невтішне рішення. Я ще сподіваюся, що його можуть переглянути та виправити. Ми вже бачимо реакцію різних федерацій. Думаю, що олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором, вбивствами чи руйнуваннями. Тому бачити такі рішення зараз, на критичному етапі війни в Україні, дуже невтішно,

– сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Такої ж думки дотримується лідер Латвії Едгар Рінкевич. За його словами, країни Балтії та Україна готові до бойкоту.

На мій погляд, якщо нічого не зміниться, то побачити українських або латвійських спортсменів буде дуже важко. Але це, безумовно, рішення, яке мають прийняти уряди та спортивні спільноти в кожній країні. Звичайно, воно має бути добре скоординовано з однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські країни, які не задоволені цим рішенням МОК,

– запевнив президент Латвії Едгар Рінкевич.

Абсолютно неприйнятним назвав рішення МОК президент Естонії Алар Каріс, а тому очікує скасування допуску.

Раніше ми повідомляли, що латвійський баскетболіст Науріс Мієзіс готовий до бойкоту Ігор-2024, якщо росіяни та білоруси будуть допущені до змагань. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з баскетболу 3х3 публічно висловив своє обурення рішенням МОК.