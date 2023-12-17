В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Гераскевич розповів про наслідки скандалу. Тоді спортсмену погрожували виключенням з НОК.

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Чим закінчився скандал щодо Бубки

"Для мене це залишається дивним. До виходу розслідування до Бубки зверталися журналісти. Після публікації розслідування з ним знову зв'язувалися. Але було знову ігнорування. Лише через декілька місяців він виставив якесь відео з виправданнями. Але я не розумію, нащо треба було скільки чекати.

Але повернемося до того, які наслідки. Тоді почали процедуру мого виключення з комісії атлетів НОК України, тобто захотіли виключити не Бубку, а мене. Бачив звернення до мене від етичної комісії НОК України, вони запропонували, щоб мене вислухали, надали якісь скарги на мене. У відповідь я поставив їм кілька запитань для з'ясування фактичних обставин, вони на них не відповіли. Я мав бути заслуханим протягом тижня, і вже 3 – 4 місяці мене ігнорують, на мої листи не відповідають, ніякої відповіді не отримую", – розповів він.

Він наголосив, що ті скарги – "абсолютно абсурдні речі". Йому писали, що його дії не сприяють перемозі, натомість говорили про те, що "Бубка є гарною людиною". Гераскевич сподівається, що НОК все ж таки стане функціонуючим спортивним органом.

Цікаво. Гераскевич в інтерв'ю для 24 Каналу розповів про цілі та плани на нинішній сезон та прокоментував скандальне рішення МОК про повернення росіян. Повне інтерв'ю зі спортсменом – читайте за посиланням.

Гераскевич вказав, що не так з представництвом НОК

Також скелетоніст розповів одну історію про представників НОК та їхній рівень англійської:

"Ну, наприклад, у нас було засідання з комісії атлетів МОК. Це було за день до рішення про повернення російських спортсменів. На цьому засіданні був присутній Томас Бах. Під час засідання була частина "питання – відповідь". Тобто спортсменам дали можливість поставити якісь запитання до Комітету. Таке право отримати було доволі непросто.

І от дали це словом Валерію Андрєйцеву. Він читав своє запитання, але воно було незрозумілим, бо він англійською не володіє. Відповідно – його ніхто не зрозумів. Ми отримали таку ж відповідь від МОК, бо ніхто нічого не зрозумів. Питання, для чого НОК України ці представники, якщо вони не розуміють англійську мову? Який з цього зиск? Те ж стосується інших представників. Який сенс їхати на міжнародні форуми, якщо вони не володіють англійською мовою? Про що там домовлятися? Я цього не розумію. Відправляйте спортсменів, які знають англійську, які можуть комунікувати. Ну немає сенсу збирати людей просто, щоб вони з'їздили, просто, щоб вони там були".

До слова. Влітку видання Bihus.Info опублікувало розслідування, де йдеться про те, що російська фірма "Монблан", яка належить колишньому легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. Після виходу матеріалу Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, він вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в Комітеті.

Виступи Гераскевича у нинішньому сезоні