Друга медаль для України, перший рекорд: підсумки другого дня Олімпіади-2020

Збірна України здобула другу медаль на Олімпіаді-2020 – бронзовим призером став Ігор Рейзлін. На Олімпіаді-2020 встановлено перший олімпійський рекорд

Друга медаль для України

Збірна України здобула другу медаль на Олімпіаді. Бронзовим призером став Ігор Рейзлін. Шпажист переміг в бою за третє місце італійця Андреа Сантареллі.

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Для Ігоря Рейзліна – це перша Олімпіада, попри те, що йому 37 років. А для збірної України – перша медаль на олімпіаді в чоловічій шпазі.

Прикрі невдачі

Український дзюдоїст Георгій Зантарая припинив свої виступи в 1/8 фіналу Олімпіади-2020. Виступ у Токіо може стати останнім великим турніром для досвідченого спортсмена.

Українка Олена Костевич була близькою до своєї четвертої нагороди Олімпійських ігор у кар'єрі. Однак у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів зупинилась на прикрому 4 місці.

Дарія Білодід після Олімпіади заявила, що хоче трохи відпочити від змагань. Скільки триватиме цей відпочинок – поки невідомо.

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Перші рекорди

На Олімпійських іграх у Токіо свою боротьбу за нагороди розпочали плавці. У фіналі естафети 4х100 метрів австралійські плавчині здобули "золото" зі світовим рекордом.

Два олімпійські рекорди встановив і китаєський важкоатлет Ліюн Чен. Він виступає у ваговій категорії до 67 кг. У поштовху він взяв вагу 187 кг. А загалом – 332 кг. Обидва показники – олімпійські рекорди. Йому ж належить і світовий рекорд у сумі (339 кг), який він встановив ще у 2019 році.

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Перервана серія США

Збірна США з баскетболу неочікувано програла стартовий матч Франції. Хоча перед великою перервою перемагала з різницею у 8 очок.

Для американських баскетболістів це перша поразка за 17 років на Олімпіадах. Востаннє вони програвали в Афінах-2004, коли стали лише бронзовими призерами. А після цього виграли 25 матчів поспіль.

Результати

Стрільба з луку, жінки

Південна Корея ОКР Німеччина

Шосейний велоспорт, жінки

Анна Кісенгофер (Австрія) Аннемік ван Влетен (Нідерланди) Еліза Лонго Боргіні (Італія)

Стрибки у воду, синхронні, жінки, 3 метри

Китай Канада Німеччина

Фехтування, жінки, рапіра

Лі Кіфер (США) Інна Деріглазова (ОКР) Лариса Коробейнікова (ОКР)

Фехтування, чоловіки, шпага

Роман Каннон (Франція) Гергелі Шиклоші (Угорщина) Ігор Рейзлін (Україна)

Дзюдо, чоловіки, до 66 кг

Абе Хіфумі (Японія) Важа Марґвелашвілі (Грузія) Даніель Карньнін (Бразилія) Баул Ан (Південна Корея)

Дзюдо, жінки, до 52 кг

Ута Абе (Японія) Аманда Бушар (Франція) Челсі Джілес (Велика Британія) Одетте Джуффріда (Італія)

Стрільба, 10 м, пневматичний пістолет, жінки

Віталіна Бацарашкіна (ОКР) Антоанета Костадінова (Болгарія) Ранксін Цзян (Китай)

Стрільба, 10 м, пневматична гвинтівка, чоловіки

Юто Хоріґоме (Японія) Келвін Хоефлер (Бразилія) Джаггер Ітон (США)

Плавання, 400 метрів змішаним стилем, чоловіки

Чейз Каліш (США) Джей Літерленд (США) Брендон Сміт (Австралія)

​Плавання, 400 метрів вільним стилем, чоловіки

Ахмед Хафнауї (Туніс) Джек Маклафлін (Австралія) Кіран Сміт (США)

Плавання, 400 метрів змішаним стилем, жінки

Юї Охасі (Японія) Емма Веянт (США) Галі Флікінгер (США)

Плавання, 4x100 метрів вільним стилем, жінки

Австралія Канада США

Тхеквондо, чоловіки, до 68 кг

Улугбек Рашитов (Узбекистан) Бредлі Сінден (Велика Британія) Шуай Джао (Китай) Хакан Речбер (Туреччина)

Тхеквондо, жінки, до 57 кг

Анастасія Золотіч (США) Тетяна Мініна (ОКР) Хатідже Кюбра Ілгун (Туреччина) Чіа-Лінг Ло (Тайвань)

Важка атлетика, чоловіки, до 61 кг

Фабін Лі, (Китай) Еко Юлі Іраван (Індонезія) Ігор Сон (Казахстан)

Важка атлетика, чоловіки, до 67 кг