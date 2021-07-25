Друга медаль для України, перший рекорд: підсумки другого дня Олімпіади-2020
Збірна України здобула другу медаль на Олімпіаді-2020 – бронзовим призером став Ігор Рейзлін. На Олімпіаді-2020 встановлено перший олімпійський рекорд
Друга медаль для України
Збірна України здобула другу медаль на Олімпіаді. Бронзовим призером став Ігор Рейзлін. Шпажист переміг в бою за третє місце італійця Андреа Сантареллі.
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Для Ігоря Рейзліна – це перша Олімпіада, попри те, що йому 37 років. А для збірної України – перша медаль на олімпіаді в чоловічій шпазі.
Прикрі невдачі
Український дзюдоїст Георгій Зантарая припинив свої виступи в 1/8 фіналу Олімпіади-2020. Виступ у Токіо може стати останнім великим турніром для досвідченого спортсмена.
Українка Олена Костевич була близькою до своєї четвертої нагороди Олімпійських ігор у кар'єрі. Однак у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів зупинилась на прикрому 4 місці.
Дарія Білодід після Олімпіади заявила, що хоче трохи відпочити від змагань. Скільки триватиме цей відпочинок – поки невідомо.
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Перші рекорди
На Олімпійських іграх у Токіо свою боротьбу за нагороди розпочали плавці. У фіналі естафети 4х100 метрів австралійські плавчині здобули "золото" зі світовим рекордом.
Два олімпійські рекорди встановив і китаєський важкоатлет Ліюн Чен. Він виступає у ваговій категорії до 67 кг. У поштовху він взяв вагу 187 кг. А загалом – 332 кг. Обидва показники – олімпійські рекорди. Йому ж належить і світовий рекорд у сумі (339 кг), який він встановив ще у 2019 році.
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Перервана серія США
Збірна США з баскетболу неочікувано програла стартовий матч Франції. Хоча перед великою перервою перемагала з різницею у 8 очок.
Для американських баскетболістів це перша поразка за 17 років на Олімпіадах. Востаннє вони програвали в Афінах-2004, коли стали лише бронзовими призерами. А після цього виграли 25 матчів поспіль.
Результати
Стрільба з луку, жінки
- Південна Корея
- ОКР
- Німеччина
Шосейний велоспорт, жінки
- Анна Кісенгофер (Австрія)
- Аннемік ван Влетен (Нідерланди)
- Еліза Лонго Боргіні (Італія)
Стрибки у воду, синхронні, жінки, 3 метри
- Китай
- Канада
- Німеччина
Фехтування, жінки, рапіра
- Лі Кіфер (США)
- Інна Деріглазова (ОКР)
- Лариса Коробейнікова (ОКР)
Фехтування, чоловіки, шпага
- Роман Каннон (Франція)
- Гергелі Шиклоші (Угорщина)
- Ігор Рейзлін (Україна)
Дзюдо, чоловіки, до 66 кг
- Абе Хіфумі (Японія)
- Важа Марґвелашвілі (Грузія)
- Даніель Карньнін (Бразилія)
- Баул Ан (Південна Корея)
Дзюдо, жінки, до 52 кг
- Ута Абе (Японія)
- Аманда Бушар (Франція)
- Челсі Джілес (Велика Британія)
- Одетте Джуффріда (Італія)
Стрільба, 10 м, пневматичний пістолет, жінки
- Віталіна Бацарашкіна (ОКР)
- Антоанета Костадінова (Болгарія)
- Ранксін Цзян (Китай)
Стрільба, 10 м, пневматична гвинтівка, чоловіки
- Юто Хоріґоме (Японія)
- Келвін Хоефлер (Бразилія)
- Джаггер Ітон (США)
Плавання, 400 метрів змішаним стилем, чоловіки
- Чейз Каліш (США)
- Джей Літерленд (США)
- Брендон Сміт (Австралія)
Плавання, 400 метрів вільним стилем, чоловіки
- Ахмед Хафнауї (Туніс)
- Джек Маклафлін (Австралія)
- Кіран Сміт (США)
Плавання, 400 метрів змішаним стилем, жінки
- Юї Охасі (Японія)
- Емма Веянт (США)
- Галі Флікінгер (США)
Плавання, 4x100 метрів вільним стилем, жінки
- Австралія
- Канада
- США
Тхеквондо, чоловіки, до 68 кг
- Улугбек Рашитов (Узбекистан)
- Бредлі Сінден (Велика Британія)
- Шуай Джао (Китай)
- Хакан Речбер (Туреччина)
Тхеквондо, жінки, до 57 кг
- Анастасія Золотіч (США)
- Тетяна Мініна (ОКР)
- Хатідже Кюбра Ілгун (Туреччина)
- Чіа-Лінг Ло (Тайвань)
Важка атлетика, чоловіки, до 61 кг
- Фабін Лі, (Китай)
- Еко Юлі Іраван (Індонезія)
- Ігор Сон (Казахстан)
Важка атлетика, чоловіки, до 67 кг
- Ліюн Чен (Китай)
- Луїс Хав'єр Москера Лозано (Колумбія)
- Мірко Занні (Італія)