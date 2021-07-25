Перевершили свій світовий рекорд
Австралійські плавчині були фаворитками естафети. Саме їм належав світовий рекорд, який був встановлений у 2018 році. У Токіо дівчатам вдалось перевершити самих себе.
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Австралія у складі Бронте Кемпбелл, Мег Гарріс, Емма МакКеон та Кейт Кемпбелл стали олімпійськими чемпіонками у естафеті 4х100 метрів. Вже з перших метрів дистанції австралійки зробили серйозну перевагу над іншими суперницями. Тому нічого не заваджало Австралії здобути свою третю нагороду на Олімпіаді-2020 у плаванні.
Спортсменки з Австралії випередили найближчих переслідувачок з Канади більш, ніж на три секунди – 3:29.69 хвилин на фініші. Дівчатам вдалось покращити свій же світовий рекорд.
- Канада випередила США у боротьбі за срібну нагороду лише на 0,03 секунди.
Медалі Австралії у плаванні на Олімпіаді-2020
- Австралія впевнено підкорює басейни Токіо. Плавці цієї країни вже встигли поповнити скарбничку аж трьома нагородами.
- "Срібло" у чоловічому запливі на 400 метрів вільним стилем взяв Джек Маклафлін. А у комплексному стилі на цій же дистанції третє місце посів Брендон Сміт.