Рейзлін приніс першу в історії України медаль на Олімпіаді в чоловічій шпазі. Про особисте життя та спортивну кар'єру олімпійця читайте далі.
До теми Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади у шпазі
Фехтувати Рейзлін почав ще з 8 років. Однак шпажист вирізняється з-поміж інших спортсменів тим, що пік кар'єри припав на його середні роки.
Зараз він є третім у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування в дисципліні "шпага". Хоча раніше, за майже 20 років виступів, він не пробивався навіть у 20-ку найкращих.
Спортивний шлях шпажиста
До 2017 року Рейзлін здобув лише 2 індивідуальні нагороди міжнародного рівня – бронзові медалі на етапах Кубку світу:
- 2004 року у Словаччині,
- 2009 року в Німеччині.
2017 рік став для 33-річного українського спортсмена переломним. Після здобуття "бронзи" на Кубку світу у Швейцарії його кар'єра пішла вгору.
Найважчий поєдинок у житті
У 2019 році Рейзлін здобув свою найбільшу перемогу – "бронзу" на Чемпіонаті світу. Сам шпажист каже, що це був найважчий поєдинок у житті, адже на шляху до перемоги йому довелося позмагатися зі своїм кумом – лідером чоловічої збірної України з фехтування Богданом Нікішиним.
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Зі своїм фехтувати завжди складно, а з таким бійцем, як Богдан, – взагалі жах. Але дружба дружбою, а в особистих змаганнях ми усі є суперниками,
– розповідав Рейзлін.
У 2020 році спортсмен доповнив свою колекцію "бронзою" Гран-прі в Будапешті. У 2021 році на Кубку світу у Росії українець переміг чинного чемпіона світу та отримав золоту медаль.
Рейзлін на Олімпіаді-2020 / Фото EPA
Рейзлін у збірній з фехтування на шпагах
Ігоря можна назвати лідером української чоловічої збірної з фехтування на шпагах. За останні роки спортсмени вибороли срібні медалі на Чемпіонатах світу в Росії та Угорщині.
Сьогодні збірна входить в трійку найкращих у світі за рейтингом FIE. Українці поступилися лише італійцям та французам.
Українська збірна з фехтування на шпагах одна з найкращих у світі / Фото Tribuna
"Бронза" на Олімпіаді-2020
25 липня 2021 року Рейзлін здобув для України другу "бронзу" на Олімпійських іграх. У півфіналі він поступився французу Роману Каннону тому далі міг змагатися лише за третє місце.
У матчі за "бронзу" українець переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.
Присвячую перемогу всій своїй сім'ї. Татові, мамі. Мама за мене більше за всіх переживає у цьому світі. Дружині, дітям, бабці. Всій своїй сім'ї,
– поділився шпажист.
До речі, Рейзлін вперше взяв участь в Олімпіаді. Спортсмен казав, що, якби про його шлях на Олімпійських іграх знімали фільм, то це був би "трилер з елементами комедії".
Особисте життя Рейзліна
Народився Ігор у молдовському місті Бендери в сім'ї тренерів з фехтування. Батько спортсмена – майстер спорту СРСР та заслужений тренер України Дмитро Рейзлін. Він до нині тренує Ігоря.
Тренером Ігоря Рейзліна є його батько / Фото Tribuna
Про те, щоб стати олімпійським чемпіоном Рейзлін мріяв з самого дитинства. Вперше змагання він подивився по запису. Після того слідкував за турнірами з фехтування, а іноді ще й за легкою атлетикою.
Тепер шпажист мешкає у Києві та виховує двох синів. Девізом життя він називає слова: "Найважливіше – не те, скільки разів ти впав, а скільки разів ти підійнявся після цього".
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