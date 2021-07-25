Збірна США з баскетболу у своїй історії 15 разів ставала чемпіоном Олімпіади. У тому числі і в трьох останніх Іграх – у 2008, 2012 та 2016 роках. Але старт на Олампіаді-2020 для "дрім тім" виявився вкрай невдалим – вони поступилися збірній Франції.

Варте уваги Олімпіада-2020: загальний медальний залік

Хоча не велику перерву американці пішли, маючи перевагу у 8 очок. Однак команда повністю провалила третю чверть, набравши лише 11 очок. Натомість французи набрали 25 очок та вийшли вперед.

У четвертій чверті збірна США зрівняла рахунок і навіть вийшла вперед. Але Франція краще провела кінцівку та вирвала перемогу.

Франція – США 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20)

Ця поразка стала першою для збірної США за 17 років на Олімпіаді. Востаннє команда програвала ще у 2004 році на Олімпіаді в Афінах. Загалом тоді американці програли три матчі на турнірі, у тому числі і півфінал. Тому і зіграли у матчі за третє місце, де перемогли Аргентину.

Цією поразкою команда перервала серію із 25 перемог поспіль. Американці виграли усі матчі на Олімпіадах у 2008, 2012 та 2016 роках.