Нефартові Олімпійські ігри

33-річний українець був однією з надій України на медалі з дзюдо. У ваговій категорії до 66 кілограмів Георгій Зантарая зупинився на стадії 1/8 фіналу.

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За крок до чвертьфіналу дзюдоїст програв словенцю Андріану Гамбочу. Суперник скористався помилкою українця та вийшов в 1/4 Олімпійських ігор. Зантарая завершив свої виступи у Токіо. Георгій зазнав невдачі на третій Олімпіаді поспіль.

Кривдник Георгія у чвертьфіналі зустрінеться з південнокорейцем Ан Ба Улом.

Нагадаємо! 24 липня 20-річна дзюдоїстка Дарія Білодід здобула "бронзу" Олімпійських ігор. Її нагорода стала першою для України у Токіо та дебютною у кар'єрі українки.

Короткий шлях Зантараї на Олімпіаді-2020

Першим суперником українця був іспанець Мартін Альберто Гайнеро. Стартова сутичка та відразу надскладний екзамен.

Іспанський дзюдоїст поступався Зантараї, але все ніяк не давав провести захват українцю. Їх бій перейшов у голден скор (до першого результативного прийому). Георгій вийшов у наступне коло лише після трьох попереджень суперника.