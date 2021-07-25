Записав себе в історію Олімпіади

Найкращі скейтбордисти світу поборолись на японській землі за нагороди Олімпійських ігор. Японець Юто Хорігоме назавжди записав своє прізвище в історію змагань.

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Японський спортсмен став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу. 22-річний спортсмен випередив найближчого конкурента, яким був бразилець Кельвін Хофер, на 1,08 бала. Третю сходинку п'єдесталу посів представник США Джаггер Ітон – 35,35.

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