Записав себе в історію Олімпіади
Найкращі скейтбордисти світу поборолись на японській землі за нагороди Олімпійських ігор. Японець Юто Хорігоме назавжди записав своє прізвище в історію змагань.
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Японський спортсмен став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу. 22-річний спортсмен випередив найближчого конкурента, яким був бразилець Кельвін Хофер, на 1,08 бала. Третю сходинку п'єдесталу посів представник США Джаггер Ітон – 35,35.
Призери
- Юто Хорігоме (Японія) – 37,18
- Кельвін Хофер (Бразилія) – 36,15
- Джаггер Ітон (США) – 35,35
Відео зі змагань
Відзначимо, що Юто приніс для своєї країни вже третє "золото" Олімпійських ігор. Такий результат дозволив країні, яка приймає змагання, очолити медальний залік. Також в активі Японії є одна срібна нагорода.