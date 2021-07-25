Не опускає рук
36-річна спортсменка прокоментувала свій виступ у Токіо. Олена Костевич відзначила підтримку українців, яку відчуває навіть у Токіо.
До теми Костевич прикро зупинилась за крок від медалей Олімпіади у Токіо
Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було спіймати хвилю спокою. Сподіваюсь, весь адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше,
– сказала Костевич.
Українка буде мати ще один шанс на нагороди Олімпіади-2020. У Японії Костевич вже 29 липня позмагається за вихід у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.
Нагадаємо, що Олена вийшла у фінал з пневматичного пістолета з 10 метрів. Наша спортсменка потрапила у четвірку найкращих, але через невдалі спроби покинула боротьбу за крок від нагород. Костевич повторила долю Павла Коростильова, який 24 липня завершив свої виступи також на 4 місці.
Виступи Костевич на Олімпійських іграх
- До Токіо Костевич тричі підіймалась на п'єдестал Олімпіади. У 2004 році українка стала олімпійською чемпіонкою в Афінах із пневматичного пістолета з 10 метрів.
- 2012 рік став не менш успішним – дві бронзові нагороди. Костевич здобула медалі у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів та малокаліберного пістолета з 25 метрів. Якраз у цій дисципліні українка матиме ще один шанс у Токіо.