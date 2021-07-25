Не опускає рук

36-річна спортсменка прокоментувала свій виступ у Токіо. Олена Костевич відзначила підтримку українців, яку відчуває навіть у Токіо.

До теми Костевич прикро зупинилась за крок від медалей Олімпіади у Токіо

Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було спіймати хвилю спокою. Сподіваюсь, весь адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше,

– сказала Костевич.

Українка буде мати ще один шанс на нагороди Олімпіади-2020. У Японії Костевич вже 29 липня позмагається за вихід у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

Нагадаємо, що Олена вийшла у фінал з пневматичного пістолета з 10 метрів. Наша спортсменка потрапила у четвірку найкращих, але через невдалі спроби покинула боротьбу за крок від нагород. Костевич повторила долю Павла Коростильова, який 24 липня завершив свої виступи також на 4 місці.

Виступи Костевич на Олімпійських іграх