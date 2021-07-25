Таку заяву зробив батько та тренер спортсменки Геннадій Білодід в інтерв'ю. За його словами, Дарія планує відпочити.

Важливо Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді

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