Таку заяву зробив батько та тренер спортсменки Геннадій Білодід в інтерв'ю. За його словами, Дарія планує відпочити.
Важливо Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді
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Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Дарія Білодід вирішила взяти паузу в спортивній кар'єрі. Однак наразі не відомо, коли саме дзюдоїстка повернеться у спорт.
Джерело:UA:Перший
Таку заяву зробив батько та тренер спортсменки Геннадій Білодід в інтерв'ю. За його словами, Дарія планує відпочити.
Важливо Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді
Новина доповнюється...