Шлях у Верховну раду через килим
Олімпійський призер, лейтенант Збройних сил України та народний депутат. Усе це поміщається в одному спортсмені Жані Беленюку. 30-річний спортсмен – один із найбільш титулованих борців у греко-римському стилі з України.
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До червня 2019 року про Беленюка дізнавались лише після перемог на міжнародних змаганнях. Жан підіймав "синьо-жовтий" прапор вище інших на чемпіонаті Європи та світу. Також українець здобув одну з найбільш важливих у своїй кар'єрі медалей – "срібло" Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.
- Окрім спортивної та політичної кар'єр Жан знімався у кліпі "Гни свою лінію" реп-виконавця Ярмака.
9 червня 2019 року борець змінив тріко на класичний костюм. Беленюк був оголошений кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" під №10 у списку. Багато критики вилилось на Жана після такого рішення. Здавалось, що Україна втратила одну з надій на медалі Олімпіади у Токіо.
Однак Беленюк не збирався завершувати спортивну кар'єру. Він у статусі депутата тріумфував на престижному гран-прі у Хорватії. А у квітні 2021 року Беленюк здобув "бронзу" чемпіонату Європи, який відбувся у Варшаві (Польща).
Бізнеследі чи каратистка, яка переписала історію
Анжеліка Терлюга – найкраща каратистка не лише України, а у планети. Українка стала першою з українців, яка відібралась на дебютну Олімпіаду для карате. Однак пандемія коронавірусу принесла чимало несподіваних поворотів у житті дівчини.
Одного дня спортсменка зізналась, що розпочала кар'єру фітнес-директора. Новий етап у житті каратистки розпочався 1 листопада 2020 року. Анжеліка довго вагалась, чи розповідати усім про нову роботу у часи, коли не було змагань.
Спочатку голова йшла обертом від такої великої кількості інформації. Останній раз я сиділа за комп'ютером, коли писала диплом в університеті. Але етап "паперової роботи" я вивчила достатньо швидко,
– написала Терлюга в інстаграмі.
Найважчим для чемпіонки Європи на новій посаді була комунікація з людьми. Анжеліка вже встигла відкрити новий зал, у який вона та її чудова команда віддала усю душу.
Я люблю свою роботу. Я щиро пишаюсь кожним тренером, який працює в нашій мережі і робить цей світ кращим та спортивним. Дякую долі за нові повороти та можливості,
– каратистка не стримала емоцій.
Світові модельєри проливають сльози через Білодід
Дзюдоїстка Дарія Білодід відзначається своїми модельними рисами обличчя. Спортсменка могла б легко створити гідну конкуренцію топовим моделям планети. Дарію часто називають моделлю, яка обрала кімоно. Однак поза змаганнями та тренуваннями Білодід бере участь у розкішних зйомках. Видно, що об'єктив камери любить вродливу спортсменку.
- Дзюдоїстка лише нещодавно похизувалась дипломом бакалавра Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Про одну з найкращих спортсменок країни навіть був знятий фільм під назвою "Анаконда", прем'єра якого відбулась наприкінці серпня 2020 року.
У Білодід відчувається смак до стилю у гарних речах. Українська спортсменка неодноразово тішить своїх підписників красивими світлинами у інстаграмі.
Обличчя бренду та рекламні зйомки
Білодід неодноразово запрошували у рекламні зйомки MitsubishiMotors в Україні.
Дзюдоїстка – амбасадор японської компанії Aesthetic TBC. Фірма надає косметичні послуги та створює засоби догляду за шкірою.
Дарія також стала обличчя однієї з найбільших платіжних систем світу VISA Inc.
Депутат з найвпізнаванішим обличчям у світі карате
32-річний львів'янин Станіслав Горуна є одним із найкращих спортсменів не лише міста, а й України. Каратист виступає у "категорії смерті" – найскладнішої та найнасиченішої топ-зірками світового карате категорії "– 75 кг".
Варте уваги Олімпіада-2020: загальний медальний залік
Горуна став першим українським каратистом, який виборов медаль на чемпіонаті світу серед дорослих ("бронза" у місті Бремен, 2014 рік). Час пандемії також дещо змінив життя спортсмена. Станіслав у 2020 році обрався депутатом Львівської районної ради від партії "Самопоміч".
У 2019 році Горуна був обличчя компанії "Моршинська". Цікаво, що спортсмен не лише капітан чоловічої збірної України, а й свого часу став одним із персонажів онлайн-гри "KARATE-DO".
Милий татусь
Каратист – переможець Європейських ігор, чемпіон та багаторазовий призер Європи. Понад 10 разів підіймався на п'єдестал на престижній Прем'єр-Лізі (K1 Premier League). Також його кандидатуру неодноразово називали найкращим серед спортсменів Львівщини. У 2014 році став спортсменом року.
Горуна разом із дружиною виховують сина Лева, який став справжньою маленькою зірочкою сторінки в інстаграмі спортсмена. Милість цих фото просто зашкалює.
Зірка інстаграму – Марина Бех-Романчук
Соцмережі – інструменти спортсменів, які допомагають їм популяризувати їх вид спорту та зокрема самих атлетів. Серед топових користувачів інстаграму слід виділити Марину Бех-Романчук – найкраща стрибунка у довжину в Україні.
Українська красуня неодноразово ділиться в інстаграмі красивими світлинами та відео з особистого життя, поєднуючи їх із фото з тренувань та змагань. Бех-Романчук зізналась, що багато уваги приділяє красивому кадру та не буде викладати у соцмережі, яке попало фото.
Марина приділяє багато часу і своїй фізичній формі, яку прихильники можуть оцінити за світлинами у соцмережах. Бех-Романчук відзначається своєю відмінною формою, якій позаздрять багато топових українських спортсменів і не тільки.
"Танці з зірками" від топових спортсменок у ТікТок
Одними із найбільш активних користувачок ТікТок є перша ракетка України Еліна Світоліна, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та борчиня Оксана Лівач.
Шоста ракетка світу повністю відкрилась для своїх фанатів після того, як почала зустрічатись із французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Пара створила спільний акаунт в інстаграмі g.e.m.s.life, де стало помітно, як змінюється Еліна. Тенісисти ділились спільними світлинами та кумедними відео, яке не раз підіймало настрій фанатам. До цього усього українка ще й зареєструвалась у ТікТок. Там є і її чоловік Монфіс. Додамо, що пара є однією із найвеселіших сімей у тенісному світі.
Світоліна дуже часто закидає туди свої танці або записує розмовні відео. Її ролики збирають чималу аудиторію, яка росте й в інстаграмі. Своїми кумедними відео Еліна ділиться у інших соцмережах. Слід відзначити, що найбільше її соцмережі наповнювались контентом у часи жорстокого карантину.
Підкорює не лише планку
Не менш активно записує відео і відкриття останніх років у світі спорту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка має танцювальні здібності, які активно показує у соцмережах.
Спортсменка не лише встигає підкорювати вершини легкої атлетики, а й активно вести своїй сторінки. Українка долучає до своїх роликів сестру Анастасію.
Ярослава Магучіх теж може похизуватись модельною зовнішністю. Спортсменка навіть взяла участь у зйомці для українського видання американського журналу моди та стилю життя Vogue. Легкоатлетка поділилась емоціями щастя після такої крутої можливості.
За сторінкою в інстаграмі Магучіх вже стежать понад 54,5 тисячі підписників. І це українка ще не взяла участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, де вважається однією з фавориток змагань. Україна вже з нетерпінням чекає моменту, коли побачить Ярославу у секторі у Японії.
Талановита людина – талановита у всьому
Ще однією активною користувачкою соцмереж є борчиня вільного стилю Оксана Лівач. 24-річна уродженка Долини (Івано-Франківська область) активно популяризує свій вид спорту в Україні. Дівчина часто ділиться філософськими роздумами та навіть коментувала у прямому ефірі в інстаграмі змагання.
Здається, що ще трішки і спортсменка сміливо може подаватись у світ журналістики. Можливо, про таку кар'єру Оксані слід задуматись після завершення кар'єри.
Як зазнала у ексклюзивному інтерв'ю для Спорт 24, танці – хобі. Борчиня любить танцювати, саме так її нестримна енергія виходить на зовні. Оксана двічі брала участь в олімпійському батлі (Olimpic Battle), де вона показувала зіркам шоу-бізнесу навички боротьби. Натомість зіркові гості вчили спортсменку танцювати та знімати класні відео у тіктоці.
- Гостями таких батлів були власник продакшн-компанії Maq Entertainment Іраклій Макацарія та актор Арам Арзуманян.