Вторая медаль для Украины
Сборная Украины одержала вторую медаль на Олимпиаде. Бронзовым призером стал Игорь Рейзлин. Шпажист победил в бою за третье место итальянца Андреа Сантарелли.
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Для Игоря Рейзлина – это первая Олимпиада, несмотря на то, что ему 37 лет. А для сборной Украины – первая медаль на олимпиаде в мужской шпаге.
Досадные неудачи
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая прекратил свои выступления в 1/8 финала Олимпиады-2020. Выступление в Токио может стать последним крупным турниром для опытного спортсмена.
Украинка Елена Костевич была близка к своей четвертой награде Олимпийских игр в карьере. Однако в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров остановилась на досадном 4 месте.
Дарья Белодед после Олимпиады заявила, что хочет немного отдохнуть от соревнований. Сколько продлится этот отдых – пока неизвестно.
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Первые рекорды
На Олимпийских играх в Токио свою борьбу за награды начали пловцы. В финале эстафеты 4х100 метров австралийские пловчихи завоевали "золото" с мировым рекордом.
Два олимпийских рекорда установил и китайский тяжеловес Лиюн Чен. Он выступает в весовой категории до 67 кг. В толчке он взял вес 187 кг. В целом – 332 кг. Оба показателя – олимпийские рекорды. Ему же принадлежит и мировой рекорд в сумме (339 кг), который он установил еще в 2019 году.
Японец Хоригоме – первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу.
Прерванная серия США
Сборная США по баскетболу неожиданно проиграла стартовый матч Франции. Хотя перед большим перерывом побеждала с разницей в 8 очков.
Для американских баскетболистов это первое поражение за 17 лет на Олимпиадах. Последний раз они проигрывали в Афинах-2004, когда стали лишь бронзовыми призерами. А после этого выиграли 25 матчей подряд.
Результаты
Стрельба из лука, женщины
- Южная Корея
- ОКР
- Германия
Шоссейный велоспорт, женщины
- Анна Кисенгофер (Австрия)
- Аннемик ван Влетен (Нидерланды)
- Элиза Лонго Боргини (Италия)
Прыжки в воду, синхронные, женщины, 3 метра
- Китай
- Канада
- Германия
Фехтование, женщины, рапира
- Ли Кифер (США)
- Инна Дериглазова (ОКР)
- Лариса Коробейникова (ОКР)
Фехтование, мужчины, шпага
- Роман Каннон (Франция)
- Гергели Шиклоши (Венгрия)
- Игорь Рейзлин (Украина)
Дзюдо, мужчины, до 66 кг
- Абэ Хифуми (Япония)
- Важа Маргвелашвили (Грузия)
- Даниэль Карньнин (Бразилия)
- Баул Ан (Южная Корея)
Дзюдо, женщины, до 52 кг
- Ута Абэ (Япония)
- Аманда Бушар (Франция)
- Челси Джилес (Великобритания)
- Одетте Джуффрида (Италия)
Стрельба, 10 м, пневматический пистолет, женщины
- Виталина Бацарашкина (ОКР)
- Антоанета Костадинова (Болгария)
- Ранксин Цзян (Китай)
Стрельба, 10 м, пневматическая винтовка, мужчины
- Юто Хоригоме (Япония)
- Келвин Хоэфлер (Бразилия)
- Джаггер Итон (США)
Плавание, 400 метров смешанным стилем, мужчины
- Чейз Калиш (США)
- Джей Литерленд (США)
- Брэндон Смит (Австралия)
Плавание, 400 метров вольным стилем, мужчины
- Ахмед Хафнауи (Тунис)
- Джек Маклафлин (Австралия)
- Киран Смит (США)
Плавание, 400 метров смешанным стилем, женщины
- Юи Охаси (Япония)
- Эмма Вейант (США)
- Гали Фликингер (США)
Плавание, 4x100 метров вольным стилем, женщины
- Австралия
- Канада
- США
Тхэквондо, мужчины, до 68 кг
- Улугбек Рашитов (Узбекистан)
- Брэдли Синдэн (Великобритания)
- Шуай Джао (Китай)
- Хакан Речбер (Турция)
Тхэквондо, женщины, до 57 кг
- Анастасия Золотич (США)
- Татьяна Минина (ОКР)
- Хатидже Кюбра Илгун (Турция)
- Чиа-Линг Ло (Тайвань)
Тяжелая атлетика, мужчины, до 61 кг
- Фабина Ли, (Китай)
- Эко Юли Ираван (Индонезия)
- Игорь Сон (Казахстан)
Тяжелая атлетика, мужчины, до 67 кг
- Лиюн Чен (Китай)
- Луис Хавьер Москера Лозано (Колумбия)
- Мирко Занни (Италия)