Міжнародний олімпійський комітет був ініціатором повернення російських та білоруських атлетів до змагань. Було зрозуміло, що це сумнівне рішення спричинить конфліктні ситуації. Одним з перших таких дзвіночків став скандал на ЧС-2023 з фехтування під час зустрічі Ольги Харлан та росіянки Анни Смірнової.

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МОК прийняв сторону України

Втім, МОК не став осторонь проблеми й відреагував на дискваліфікацію Ольги Харлан. Відомство Томаса Баха закликало міжнародні федерації до розуміння ситуацій, які виникають під час змагань українських та "нейтральних спортсменів". Крім того, Комітет висловив підтримку українцям.

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до розвʼязання ситуацій за участю українців та нейтральних спортсменів з необхідним ступенем делікатності.

Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами", – йдеться в коментарі МОК.

Цікаво, чи дослухаються в Міжнародній федерації фехтування до рекомендацій МОК чи залишаться глухими. Адже очевидно, що скандальна ситуація виникла через російське лобі федерації, яку раніше очолював олігарх з РФ Усманов.

Як відомо, судді спочатку зарахували перемогу Харлан, а потім почалися підкилимні ігри, які призвели до 60-денної дискваліфікації української фехтувальниці.

За інформацією народного депутата України Жана Беленюка, Харлан заздалегідь попередила FIE. Проте Міжнародна федерація фехтування знехтувала попереднім погодженням та застосувала суворе покарання.