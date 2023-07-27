Ольгу Харлан можуть дискваліфікувати на 60 днів від усіх подальших стартів. Такий пункт прописаний у правилах Міжнародної федерації фехтування (FIE).

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Правда важливіша за нагороди

Ольгу Харлан дискваліфікували із чемпіонату світу після перемоги над росіянкою Анною Смирновою (15:7), яка виступала під нейтральним прапором. Все через те, що після дуелі українська шаблістка не потиснула руку своїй опонентці, щось емоційно сказавши росіянці та висунувши перед нею шаблю. Тобто українка запропонувала стукнутися шаблями суперниці. Смирнова ж у свою чергу подала протест на такий жест зі сторони Харлан. Росіянка влаштувала провокацію та протягом 50 хвилин залишалась на доріжці, очікуючи на повернення Ольги.

Організатори чемпіонату світу спершу свого рішення не змінили, оскільки після 50-хвилинного обговорення вони все ж присудили перемогу українці. Проте пізніше було повідомлено, що Харлан дискваліфікована зі змагань. До того ж існує загроза, що Ольга ще й буде відсторонена на 60 днів. Таким чином, вона може пропустити командні змагання чемпіонату світу-2023, де будуть відсутні росіяни і білоруси. Діло в тому, що дискваліфікація через відмову "привітати" суперницю згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Проте Україна готується оскаржити дискваліфікацію Харлан із чемпіонату світу.

Нагадаємо. Український спорт відразу ж кинувся підтримувати вчинок української фехтувальниці, відзначаючи її відвагу Харлан, а також критикуючи Міжнародну федерацію фехтування.