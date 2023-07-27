Після переможного уколу (15:7) українка висунула перед росіянкою, яка йшла до неї, шаблю. Ольга Харлан навіть не думала тиснути руку суперниці із Росії, хоча та виступала під нейтральним прапором. Але ця "нейтральність" лише формальність, пише 24 Канал.

До теми Харлан дискваліфікували із ЧС після відмови тиснути руку росіянці

FIE, тобі спокійно працюється, поки росіяни забирають життя жителів Миколаєва?

Після чого Ольга ще щось сказала Смирновій та покинула доріжку. Росіянка розцінила це, як прояв неповаги та подала протест. Організатори ЧС 50 хвилин проводили консультацію, але рішення не змінили – перемог українки.

У наступному раунді Харлан повинна була зустрітись із болгаркою Йоаною Ілієвою, але вже змінилось із ніг на голову.

Через деякий час з'явилась інформація, що Ілієва автоматично пройшла у наступний раунд ЧС. Нашу ж Харлан відсторонили від змагань. Також українку можуть відсторонити на 60 днів від подальших стартів.

Схоже, що організатори турніру вирішили вдовольнити російську фехтувальницю-клоунесу. Міжнародна федерація фехтування, як ви там? Працюєте спокійно? Поки рідне місто Ольги Миколаїв щодня обстрілюють російські війська.

Як інакше потрібно було зробити Ользі?

Українська сторона буде оскаржувати протест росіянки.

Український спорт вже залишає свої реакції на цю цинічну дискваліфікацію Харлан на користь росіянки. Одними із перших свою підтримку Ользі висловили українські футбольні гранди – Шахтар та Динамо.

Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, FIE,

– написали "гірники" в інстаграмі.



Шахтар підтримав Харлан / Фото з інстаграму донецького клубу

Слідом за "гірниками" виступили кияни.

Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан! Справедливість існує, за неї варто боротися,

– написала пресслужба Динамо.



Реакція Динамо на відсторонення Харлан / Фото з інстаграму київського клубу

Із дуже потужною заявою-реакцією виступив у соцмережах колишній футболіст збірної України та Дніпра, а з 2014-го року великий волонтер Роман Зозуля. Він звернувся із запитанням до Вадима Гутцайта.

"Ольга Харлнан проявила свою громадянську і патріотичну позицію, продемонструвавши свідомість і адекватність в усіх сенсах, і за це була дискваліфікована з ЧС з фехтування. Просто Ольга знає, що р*сня без пізнавальних знаків – це все одно р*сня. Це ворог, який щодня намагається знищити твоє рідне місто і твою країну і тому цей ворог не заслуговує на те, щоб тиснути йому руку. Ворога потрібно перемагати і вона це зробила. На жаль, міжнародна федерація з фехтування в черговий раз довела, що російські гроші важливіші за принципи. Питань немає – просто сором і ганьба", – написав футболіст. Водночас у мене є питання до нашого міністра спорту, чи зробили ви все можливе і неможливе за ці кілька годин після поєдинку, щоб не допустити дискваліфікації нашої чемпіонки? Ольга Харлан мала гідність і мужність вказати на місце своїй суперниці, знаючи про можливі наслідки. А у вас як з цим, пане міністре?,

– додав Зозуля.

Також до плеяди українських футбольних клубів, які підтримали Ольгу, додався клуб із міста Лева Карпати. Футбольна спільнота яскраво відреагувала на цинічну дискваліфікацію Харлан.

"Ми підтримуємо Ольгу Харлан! Сьогодні, в рамках чемпіонату світу з фехтування Ольга Харлан перемогла "нейтральну" росіянку. Після цього глядачі побачили шоу: спортсменка країни 404 близько 50 хвилин не сходила з доріжки чекаючи, коли українка потисне їй руку", – написали "зелено-білі". Чи може українка тиснути руку росіянці, чиї співвітчизники вбивають наших військових та цивільних? Чи може уродженка Миколаєва тиснути руку тій, чиї родичі представляють окупаційну армію, яка руйнує її рідне місто? Відповідь для Ольги Харлан та для українців однозначна – ні. Однак Ольгу Харлан дискваліфікували. Дії FIE, це потурання російським інтересам та російським спортсменам. Така поведінка є ганебною! російським та білоруським спортсменам, представникам країни-агресора, немає місця у міжнародному спорті,

– підтримали у львівському клубі нашу фехтувальницю.

Також зі слова підтримки виступила колишня українська легкоатлетка Ольга Саладуха.

Вся країна пишається тобою, Ольго Харлан,

– підписала фото Саладуха.



Реакція Саладухи на усунення Харлан із ЧС-2023 / Скриншот із інстаграму

Український борець та депутат Жан Беленюк назвав дискваліфікацією Харлан найцинічнішим в історії. Беленюк розповів, що у FIE знали, що Ольга не буде тиснути руку суперниці з Росії. Українська шаблістка повідомила міжнародну асоціацію про своє рішення.

Саме цинічне в цій історії, що існувала домовленість між Ольгою та керівництвом міжнародної федерації, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу…

– написав Жан.

Як після цього всього FIE буде виправдовуватись?