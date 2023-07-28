Напередодні МОК підтримав українських спортсменів через скандал, який трапився на чемпіонаті світу з фехтування. Тоді через небажання тиснути руку російській спортсменці дискваліфікацію отримала українка Ольга Харлан.

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Спеціальна квота на ОІ-2024 для Харлан

Щоб розрядити ситуацію, МОК прийняв вольове рішення про кваліфікацію Ольги Харлан на Олімпіаду-2024. Лист президента МОК Томаса Баха опублікував міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Мені, як колезі-фехтувальнику, неможливо уявити, що ви відчуваєте в цей момент. Війна проти вашої країни, страждання людей в Україні, невизначеність навколо вашої участі на ЧС з фехтування в Мілані, важкі внутрішні конфлікти, які можуть бути у вас і багатьох ваших колег, а потім події, які розгорталися вчора – все це американські гірки емоцій і почуттів. Чудово, як ви справляєтеся з цією неймовірно важкою ситуацією, і я хотів би висловити вам свою повну підтримку.

Враховуючи вашу унікальну ситуацію, МОК виділить вам додаткову квоту на Олімпійські ігри-2024, якщо ви не зможете пройти кваліфікацію протягом періоду, що залишився. Ми робимо цей унікальний виняток також тому, що поточні процедури ні в якому разі не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через свою дискваліфікацію.

Зрозуміло, що ви повинні відповідати іншим критеріям прийнятності, як і будь-яка інша спортсменка.

Будьте впевнені, що МОК і надалі буде повністю солідарним з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України в ці надзвичайно важкі часи", – написав Бах.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація з фехтування всупереч рішенню рефері дискваліфікувала Ольгу Харлан на 60 днів. Це позбавляло титуловану спортсменку від подальшої участі на ЧС-2023 з фехтування, де розігрувалися кваліфікаційні очки до Олімпіади-2024.