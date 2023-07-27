Українка здобула перемогу 15:7 та після поєдинку не стала тиснути руку суперниці з Росії, як виступала під нейтральним прапором. Ольга щось емоційно сказала Смирновій, висунувши перед нею шаблю.

До теми Не дозволила навіть підійти: Харлан знищила провокаційну росіянку на ЧС, не потиснувши їй руку

Організатори змінили рішення

Після чого російська сторона подала протест. Після 50 хвилин консультацій організатори ЧС не змінили свого рішення, присудивши перемогу Харлан.

Однак потім щось пішло не так.

Журналіст Євроспорту Марко Аркарі повідомив про дискваліфікацію Харлан. Ймовірну, що Ольгу ще й відсторонять на 60 днів від подальших стартів.

Тепер сітка чемпіонату світу зазнала зміг. Майбутня суперниця українки з Болгарії Йоана Ілієва, яка мала змагатися з Ольгою, автоматично пройшла у наступний раунд ЧС.

Міжнародна федерація фехтування показала своє справжнє проросійське обличчя. Як повинна була вчинити Харлан, рідне місто якої Миколаїв щодня обстрілюють війська країни, паспорт якої має Смирнова?

Нейтральність Анни це лише відсутність російського триколору на змаганнях, але не більше. У фехтувальниці ніхто не збирав російський паспорт.

Нагадаємо, що Харлан вийшла на зустріч із російською суперницею після того, як 26 липня Міністерство молоді та спорту України дозволило нашим спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають російські та білоруські атлети.

До цього вже декілька українських фехтувальників, попри заявку, знімались із чемпіонату світу-2023 у Мілані.