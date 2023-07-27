Міжнародна федерація фехтування зганьбилась під час чемпіонату світу у Мілані. Ще у березні організація допустила до змагань росіян у нейтральному статусі.

До теми Харлан дискваліфікували із ЧС після відмови тиснути руку росіянці

Вже у першому колі українка Ольга Харлан переграла Анну Смірнову з Росії, але після поєдинку відмовилась потиснути руку представниці країни-терористки. У підсумку росіяни домоглись дискваліфікації Ольги.

За нашу фехтувальницю заступився весь український спорт. Також слова підтримки висловив міністр молоді та спорту, а також голова НОК України Вадим Гутцайт.

Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро,

– написав Вадим Маркович на своїй сторінці у фейсбук.

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Втім у коментарях фанати фехтування вибухнули з критикою міністра. Вони вважають, що Гутцайт має відстоювати права Харлан у світових інстанціях:

"Здається Ольга одним жестом зробила більше, ніж міністерство разом з ватним міністром в купі взяті. Хвала Ользі Харлан, ганьба - Вадиму Гутцайту"

"І це все? Пишаюсь і будуть ще перемоги? Тобто проковтнути?"

"Ми всі пишаємося, та може міністерство повинно якось відреагувати? Чи ви в нас для галочки?"

"Ольгою Харлан пишаємось, а від тебе нудить. Ні на що не здатний чиновник. Хоча ні, здатний запроваджувати заборони для наших хлопців і дівчат"

"Окрім пишаюсь.що ви пане міністр зробили? Що за беззубе ставлення? Ольга зробила самопожертву,а ви? Чи вам краще самопожерти? Ганьба вам"

"У сенсі дєржись там? Чому не виконуються обов'язки міністра спорту?"

Ба більше, йому нагадали, що він є членом виконкому Міжнародної федерації фехтування. Відомий скелетоніст Владислав Гераскевич закликав Гутцайта залишити цю ганебну організацію.

Все ж таки, кишенькова федерація Усманова дискваліфікувала Харлан з Чемпіонату світу… Сутичка наступного раунду не відбулася. Але не дивлячись на дискваліфікацію, Ольга зробила все правильно. Лише повага до нашої чемпіонки за міцну позицію! Нагадую, що міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт продовжує бути членом виконкому цієї ганебної усмановської міжнародної федерації. Може вже треба покинути цю посаду? Чи все ще не на часі?,

– написав у себе в твітері Владислав.

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Відзначимо, що Міжнародна федерація фехтування може запровадити 60-денний бан для Харлан за "відмову вітатися із суперницею". Це зробить неможливим участь Ольги у командних змаганнях на ЧС.