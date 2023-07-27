На чемпіонаті світу з фехтування сталась скандальна ситуація. На турнір були допущені спортсмени з Росії та Білорусі, яких змусили виступати у нейтральному статусі.

До теми Харлан дискваліфікували із ЧС після відмови тиснути руку росіянці

Однією з них була росіянка Анна Смірнова, яку жереб звів у першому колі з українкою Ольгою Харлан. Наша спортсменка здобула впевнену перемогу, але після поєдинку відмовилась потиснути суперниці руку.

Нейтральністю і не пахне

Представники Смірнової подали протест у Міжнародну федерацію фехтування, яка у підсумку дискваліфікувала Ольгу. Як виявилось, "нейтральність" Анни виглядає дуже підозріло, м'яко кажучи.

На сторінці її брата Нікіти в інстаграм є їх спільна фотографія, де дівчина позує із символом тероризму "V" та у типовій шапці російських воєнних. Сам же її брат у військовій формі і видно, що він є частиною армії окупантів.



Анна Смірнова з братом-військовим / фото з інстаграм

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Реакція від Офісу Президента України

На ці фотографії відреагував радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він звернувся до Міжнародної федерації фехтування через дискваліфікацію Ольги Харлан.

На фото зображена Анна Смірнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після чесної перемоги в бою. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці. FIE, це слід сприймати як позицію? Російські гроші кровʼю не пахнуть?,

– написав Михайло на своїй сторінці у твітері.

Відзначимо, що Міжнародна федерація фехтування може запровадити 60-денний бан для Харлан за "відмову вітатися із суперницею". Це зробить неможливим участь Ольги у командних змаганнях на ЧС.