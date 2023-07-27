Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала чорну картку від Міжнародної федерації фехтування. Наша спортсменка пропустить не лише ЧС-2023 з фехтування, але й найближчі міжнародні турніри, оскільки відсторонення триватиме 60 днів.

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Рішення про дискваліфікацію Харлан було прийнято з порушенням

На скандальну ситуацію бурхливо відреагувала українська спортивна спільнота. Несправедливе рішення організаторів змагань викликало справедливу хвилю невдоволення. Федерація фехтування України теж не стояла осторонь і опротестувало дискваліфікацію Харлан. Незаконне рішення повинно бути скасоване, вважають у федерації.

"Федерація фехтування України подала апеляцію до Бюро Міжнародної федерації фехтування (FIE) на рішення Технічного директорату змагань щодо дискваліфікації олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, яка відбулася сьогодні, 27 липня, під час особистих змагань з жіночої шаблі на чемпіонаті світу у Мілані!

Федерація фехтування України наполягає на скасуванні покарання Ольги Харлан чорною карткою та усуненні негативних наслідків, яких вже зазнала провідна українська фехтувальниця через незаконне рішення Технічного директорату, прийняте із низкою процедурних порушень на підставі скарги нейтральної спортсменки Анни Смірнової.

Ми звертаємо увагу на те, що питання "відсутності прояву поваги", що стало підставою для подання скарги, лежить виключно у компетенції судді, який обслуговує бій і який не зафіксував у діях української фехтувальниці порушень на момент його завершення. Що важливіше, це питання не належить до юрисдикції Технічного директорату змагань відповідно до правил FIE.

Отже, рішення Технічного директорату щодо дискваліфікації Ольги Харлан є незаконним і має бути скасовано!", – йдеться в офіційному звернення ФФУ.

Скандал з дискваліфікацією Харлан на ЧС-2023