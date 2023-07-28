Бюро Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішило не скасовувати дискваліфікацію Ольги Харлан, а лише призупинити. Це рішення дозволить українській спортсменці взяти участь у командному турнірі чемпіонату світу-2023, який триває в Мілані.

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Зміну своєї позиції FIE аргументували рекомендацією МОК та визнанням української фехтувальниці своєї провини.

"Бюро Міжнародної федерації фехтування вирішило допустити українську шаблістку Ольгу Харлан до участі в майбутніх командних змаганнях на ЧС. Це надзвичайне рішення було прийнято після інциденту за участю Харлан, яка визнала покарання проти неї правильним після того, як відмовилася потиснути руку нейтральному супернику.

FIE повністю підтримує покарання, яке, після ретельного розгляду, повністю відповідає офіційним правилам і відповідним покаранням", – йдеться у повідомленні FIE.

Тимчасовий президент FIE Еммануель Каціадакіс, який замінив на цій посаді російського олігарха Усманова, вирішив зберегти лице на фоні грандіозного скандалу.

"Ми ретельно обговорили це питання і рішення, зустрілися з пані Харлан. Крім того, після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом ми вважаємо, що це рішення ухвалено відповідно до олімпійського духу.

Це також посилає сигнал про чуйність та розуміння нашим членам та всім спортивним федераціям, оскільки світ стикається з величезними проблемами", – заявив Каціадакіс.

Із заяви залишається незрозумілим два питання. По-перше, коли активують дискваліфікацію Харлан. А по-друге, як діяти українським спортсменам при зустрічі на спортивному майданчику з представниками країн-агресорів: тиснути руку чи все ж таки ігнорувати окупантів?

Нагадаємо, що МОК надав Харлан wild card на Олімпіаду-2024. Українська фехтувальниця гарантувала участь у змаганнях в Парижі.