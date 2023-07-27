Під час чемпіонату світу з фехтування стався великий скандал, у який втягнули українку Ольгу Харлан. Міжнародна федерація фехтування ще у березні допустила до змагань росіян у нейтральному статусі.

До теми Харлан дискваліфікували із ЧС після відмови тиснути руку росіянці

У першому колі українка Ольга Харлан переграла Анну Смірнову з Росії, але після зустрічі відмовилась потиснути руку спортсменці з країни-терористки. У підсумку росіяни домоглись дискваліфікації Ольги.

Після цього ганебного вчинку безліч відомих спортсменів підтримали українку, а наша федерація фехтування оскаржила це рішення. Нарешті і сама Ольга відреагувала на це мерзенне рішення від FIE.

Сьогодні був дуже важкий та важливий день. Це викликає дуже багато запитань, але і багато відповіде. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, людей та сім'ї також тероризує і спорт. Те, що відбулося сьогодні - так і мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку спортсменці. Я діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть дискваліфікувати, мене це вбило. Я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ваші меседжі та підтримка... Особливо підтримка від бійців, що нас захищають. Я чую, що мій вчинок мотивував їх і це неможливо передати словами. Я дякую кожному бійцю, який нас захищає. Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Ніяким рукостисканням, ніколи! Так буде завжди. Я розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Я дякую кожному, ви в моєму серці. Слава Україні,

– сказала Харлан на своїй сторінці в інстаграм.

Відзначимо, що Міжнародна федерація фехтування може запровадити 60-денний бан для Харлан за "відмову вітатися із суперницею". Це зробить неможливим участь Ольги у командних змаганнях на ЧС.

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Тим не менше, дівчина показала принциповість та патріотизм, відмовившись вітатись із прихильницею російської армії. Відзначимо, що Ольга є шестиразовою чемпіонкою світу, восьмиразовою переможницею Євро та володарем чотирьох олімпійських медалей з фехтування.