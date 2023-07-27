Українка завдала суперниці з країни-агресора поразки 15:7. Після останнього уколу Анна Смирнова пішла у бік Ольги, але Харлан висунула шаблю уперед, не давши суперниці наблизитись до себе. Українська шаблістка щось сказала у бік росіянки та пішла з доріжки.

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Цинічна дискваліфікація, попри домовленість

Реакція Смирнової на цей вчинок Харлан була прогнозована – протест, який обговорювали 50 хвилин. Анна зухвало взяла собі крісло та чекала рішення прямо на доріжці.

Однак судді не змінили свого рішення – перемога українки. Однак недовго тішилась Харлан. Через деякий час її успіх змінився на дискваліфікацію із ЧС-2023, який відбувається у Мілані.

Схоже, що FIE забоялись російської критики та вкотре показали своє справжнє проросійське обличчя.

Українська сторона оскаржуватиме рішення. Адже Харлан ще й загрожує 60-денна дискваліфікація від змагань.

Реакція українського спорту теж була миттєвою. Наші футбольні клуби, спортсмени швидко заступились та підтримали українську шаблістку. Відреагував й на це Вадим Гутцайт, до якого після цього з'явилось ще більше запитань.

Серед цього списку "адвокатів" Харлан є й борець-депутат Жан Беленюк. Олімпійський чемпіон назвав це усунення Ольги найцинічнішим в історії.

Також Жан розповів цікаву деталь. Виявляється, що Харлан заздалегідь повідомила організаторів та FIE, що не буде тиснути руку росіянці. На що, як бачимо, у федерації наплювали з високої гори.

Саме цинічне в цій історії, що існувала домовленість між Ольгою та керівництвом міжнародної федерації, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу…

– написав Беленюк.

Цікаво, яким буде рішення FIE після апеляції української сторони?