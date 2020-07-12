Продовження розмови із талановитою тенісисткою Мартою Костюк. У другій частині вона розповіла про те, як вибирається із психологічних прірв, ідеальний відпочинок дівчини, матчі з досвідченими українками, незручних суперниць – в ексклюзивному інтерв'ю Спорт24.

Перша частина розмови про свій ритм життя, найрідніших людей, провокації суперників та патріотичну позицію у серці – за посиланням.

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Відпочинок та психологічні прірви

– Ідеальний відпочинок?

– З роками мій ідеальний відпочинок кардинально змінився. Якби мене запитали таке запитання декілька років тому, тоді відповіла б, що хочу цілий день лежати вдома. Зараз не люблю повністю зупиняти фізичну активність. Навіть, якщо у мене вихідний, то почуваюсь не надто добре, якщо буду просто лежати. У будь-якому випадку потрібна якась активність, піти прогулятись чи кудись поїхати.

– Як адаптувались до карантину, адже Ви звикли до більш активного ритму життя?

– У мене не було жодного дня, коли не було б чим займатись. Повернувшись додому, то не надто добре себе почувала, але відпочивши декілька днів все налагодилось. Можу сказати, що був невеликий психологічний спад. Потім почала тренуватись та входити у робочий режим. Також змінювалась мотивація через перенесення змагань. Коли готуєшся до турніру, який має відбутись за декілька днів, а його переносять на інший місяць, це сильно б’є у психологічному плані.

– Як вибираєтесь із психологічної прірви?

– У цьому плані мені дуже пощастило, із цим допомагає мама. Вона мій найбільший радник та психолог. Завжди звертаюсь до неї за порадою. Часто сама справляюсь із такими моментами. Вважаю, що вибратись із таких ситуацій допомагає досвід. Протягом останніх двох років у моєму житті було чимало сумних моментів. Звичайно, бувають періоди, коли можу не впоратись зі такими ситуаціями.

– Якщо такий психологічний момент стається перед матчем, як відволікаєтесь?

– Просто відпускаю ситуацію. Коли граю проти сильної суперниці, то не відчуваю сильного психологічного тиску, ніж коли зустрічаюсь зі слабшими тенісистками. У зустрічі із сильною суперницею, коли не вважають фавориткою матчу, можу грати у своє задоволення та здивувати інших.

– Як підіймаєте собі настрій?

– Коли поганий настрій, то займаюсь домашніми справи. Зараз мені допомагає відволікатись вивчення італійської мови. Люблю сісти та прочитати книжку з психології.

Незручних суперниць та виступи на дорослому рівні

– Чи вистачає часу на інші хобі, окрім тенісу?

– Відверто кажучи, часу немає ні на що, навіть серіал не можу нормально подивитись. Після тренувань не залишається сил на ще щось, окрім тенісу. Трішки часу та сил знайшла на вивчення італійської мови. Розвиваюсь у багатьох напрямках, які мені цікаві.

– Під час карантину займаєтесь чимось новим, що до цього періоду не робили?

– Відкрила у карантині великий секрет, що насправді танцюю не надто добре, як я вважала.

– Внаслідок чого вдалось показати гарний результат на дорослому рівні?

– Насамперед, це талант. Також додам сюди свою непередбачуваність та сильний характер.

– Найбільш незручна суперниця та її стиль гри?

– Найбільш незручна – Бузкова. Вона дуже низько грає на корті, а також відбиває ті м’ячі, які здавалось вже неможливо дістати. Двічі зустрічалась із нею та зазнала дві поразки у зустрічах. Із такими суперницями потрібно грати максимально точно у корт та робити якомога менше помилок.

Матчі проти українок

– Щоб фізично підготуватись до матчу, які типи тренувань більше виконуєте?

– Тут все залежить від часу, який залишився до турніру. Приблизно знаю свій календар турнірів та готуюсь відповідно до нього. Тренування різноманітні, це і фітнес, робота у залі та на корті, бігові вправи.

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– Найпам’ятніший матч у кар’єрі?

– Пригадую матч на Вімблдоні дворічної давнини, коли я виграла із нестандартним рахунком – 9-7 у третьому сеті. Це був дуже складний та довгий матч, не знаю, як тоді здобула перемогу.

– Наскільки складно зустрічатись на турнірах із землячками?

– Не розділяю суперниць, які грають проти мене. Перед матчем можуть виникати якісь думки, але мені байдуже з якої країни суперниця по ту сторону корту.

– Наскільки складно грати проти провідних тенісисток світі?

– У таких суперниць більш стабільний рівень гри та фізичні якості. Близько двох років тому грала з топовою тенісисткою. Гадаю, зараз моє бачення до поєдинків із такими суперницями змінилось.

– Як поруч виступати із такими досвідченими тенісистками, як Еліна Світоліна та Лесею Цуренко?

– Насправді, це дуже класний досвід. Той момент, коли можеш бути з ними у дружніх стосунках, попросити пораду, а також можна брати з них приклад. Дівчата багато досягли у житті та спорті. Мені цікаво, як їм вдалось це зробити. Класно виступати з такими тенісистками, які досягли хороших висот у тенісі.

Недооцінка суперниць та життя у соцмережах

– Буває таке, що Ви – наймолодша учасниця турніру. Чи відчувається недооцінка зі сторони суперниць?

– Можливо, коли розпочинала свої виступи у Австралії суперниці могли мене недооцінювати. Але, це все відбувалось внаслідок того, що вони не знали мого стилю гри. З часом інші тенісистки стали все більш серйозно вивчати та налаштовуватись на поєдинок проти мене.

– У карантині Ви декілька разів виходили у прямий ефір із іншими українськими тенісистками, які охоплювали чималу аудиторію. Не хотіли б почати вести власний блог?

– Ніколи не розуміла людей, які ведуть власні блоги. Як вони показують своє життя, що викликало б інтерес зі сторони інших. Мені здається, що жодній людині не цікаве моє життя. Не виставляю фото чи відео, які пов’язані з тенісом. Це моя робота та щось потаємне, що хочеться залишити при собі. Звичайно, можу закинути пост, де буде видно, що займаюсь тенісом, але такі фото у мене вкрай рідко. Після невдалих виступів можна саме під такими відео прочитати багато критики у свою сторону. Не можу сказати, що вона мене сильно зачіпає. Читаю всі коментарі і повідомлення, які мені надсилають.

За декілька днів читайте на Спорт24 третю частину розмови