Українська тенісистка Леся Цуренко вирішила не відсиджуватись без діла на обов'язковому карантині у Австралії. Спортсменка вирішила провести оригінальне тренування за допомогою вікна.

Україна Леся Цуренко прибула у Мельбурн, де разом з усіма тенісистками перебуває на двотижневому карантині у місцевому готелі. Тенісистам не можна покидати власні номери, тому дівчина вирішила підтримати челендж від білоруски Аріни Соболенко, виклавши відео на своїй сторінці у інстаграмі.

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Кумедні тренування українки

Українці знадобилась лише ракетка та один м'яч. Її суперницею взагалі стало вікно у номері готелю. Леся почала набивати м'яч об скло. Також 31-річна Цуренко відпрацьовувала удари стоячи ногами на своєму ліжку.

Цікаво, що під відео перший коментар був від іншої тенісистки з України Марти Цуренко. Дівчата тепло спілкуються, тому 18-річна Марта кумедно підколола подругу.

У Лотто врізали бюджет тому вони почали виготовляти шльопанці замість кросівок?,

– написала Костюк.

На відео видно, як Цуренко переодягнулась у одяг для тренувань, а от над взуттям вирішила не заморочуватись. Леся відповіла теж з гумором: "Стиль кімнатних тренувань".

До слова. Лотто – італійська компанія з виробництва спортивних товарів. У їх одязі виступає Леся Цуренко.

Цікаво, що Цуренко зазнала прикрої поразки у кваліфікації Australian Open-2021 Людмилі Самсоновій. Попри це українка все ще має шанс зіграти в основній сітці та поборотися за перемогу в турнірі. За правилами 2021-го року організатори Відкритого чемпіонату Австралії допустять по шість гравців у чоловічій і жіночій сітках для поїздки у Мельбурн.

Згідно з рейтингом тих, хто програв у фіналі відбіркового етапу в Дубаї, в шістку претенденток потрапляє і Леся Цуренко. Australian Open відбуватиметься з 8-21 лютого 2021-го року.