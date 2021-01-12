Марта Костюк у півфіналі турніру WTA 500 в Абу-Дабі помірялась силами з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Українка не втримала натиск суперниці та поступилась у боротьбі за путівку у фінал.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 45 хвилин. Марта Костюк у першому в кар'єрі півфіналі турніру WTA у показала теніс високого рівня та майже пробилась у фінал в Абу-Дабі. Українка у двох сетах поступилась Вероніці Кудерметовій, пише 24 канал.

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Марта Костюк – Вероніка Кудерметова 0:2 (6:7, 4:6)

Вже на початку зустрічі тенісистки взяли свої подачі. Але по ходу матчу першою повела українка, Марта взяла потрійний брейк-пойнт на подачі росіянки та зробила рахунок 3:1 на свою користь.

Кудерметовій вдалось швидко повернутись у гру та вирівняти рахунок на табло. Вона скористалась подарунком від Костюк у вигляді двох програних геймів на власній подачі – 3:4. Поєдинок ставав схожим на попередній матч Вероніки з іншою українкою Еліною Світоліною, де у третьому сеті тенісистка по черзі брали гейми.

18-річна Костюк не поступалась суперниці на корті, але удача була більше на стороні російської тенісистки – 3:5. Їй залишилось перемогти в одному геймі, щоб взяти перший важливий сет. Але тут на заваді стала українка, вона продемонструвала свою найкращу гру та взяла три гейми поспіль – 6:5. Гра біля сітки стала справжнім козирем Костюк на цьому турнірі.

Українська тенісистка намагалась взяти цей сет, але Кудерметовій вдалось перевести все у тай-брейк. Росіянка, як і у матч зі Світоліною впевнено його розпочала з 0:2. Але тут у гру вступив сильний характер Костюк – 3:2.

A tight first set goes to Kudermetova who takes it 7-6(8)!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/b6MAqbjvKi — wta (@WTA) January 12, 2021

Марта не зуміла використати свій перший сет-пойнт. Росіянка двічі поспіль не змогла втримати сет-пойнти, але все-таки дотиснула на третьому українку – 8:10. Неймовірно нервовий тай-брейк показали тенісистки. У підсумку – 6:7 перший сет залишився за Кудерметовою.

Початок другого сету видався вкрай невдалим для Костюк. Схоже, програний тай-брейк сильно вплинув на психологію 18-річної тенісистки – 0:3. Але ж ні, Марта, яка на турнірі в Абу-Дабі відзначалась міцним характером, повернулась у гру – 2:3.

Кудерметовій не сподобався такий розвиток матчу, вона взяла подачу суперниці та виграла наступний гейм – 2:5. На подачі Костюк росіянка могла завершити цю зустріч та вийти у фіналу турніру. Але цей гейм тенісистка з України з брейк-пойнтом вигризла у Вероніки – 3:5. За такого рахунку у дев'ятому геймі Марта двічі відігравала матч-пойнти росіянки, не дозволивши суперниці завершити поєдинок перемогою – 4:5.

У десятому геймі Кудерметова повела з рахунком 15:40, але Костюк на характері зрівняла до 40:40. Російська тенісистка мала за останні два гейми 5 матч-пойнтів, але шостий таки вирішив долю путівки у фінал – 4:6.

У фіналі турніру Вероніка Кудерметова позмагається з Аріною Сабаленко. Білоруска у своєму протистоянні легко переграла тенісистку з Греції Марію Саккарі.